HGR hat große Lust auf weitere Erfolgserlebnisse

Der Regionalligist spielt am Sonntag in Aachen. Das Spiel wurde verlegt.

Eintagsfliege? Oder der eindeutige Hinweis auf eine starke Saison in der Handball-Regionalliga, die bevorsteht? Fakt ist: Der Auftaktsieg gegen den TSV Bayer Dormagen II hat bei der HG Remscheid große Lust auf weitere Erfolgserlebnisse geweckt. „Wenn wir unsere Leistung wieder abrufen, sind wir nicht chancenlos“, glaubt Trainer Nelson Weisz vor der Partie beim BTB Aachen, die am Sonntag um 17.30 Uhr angepfiffen wird. Sie sollte ursprünglich bereits am Tag zuvor stattfinden, ist dann aber verlegt worden. „Es stand wohl keine Halle zur Verfügung“, hat Weisz in Erfahrung gebracht.

Unter dem Strich bedeutet dies: Die Remscheider werden erst am späteren Abend von der Partie nahe der holländischen Grenze zurückkehren. Da würde es einen schlanken Fuß machen, neben verschwitzten Trikots und miefenden Turnschuhen auch die Punkte mit im Gepäck zu haben. Weisz sagt, was unlängst gegen Dormagen den Ausschlag gegeben hat: „Eine gute Deckung, ein gutes Zurücklaufen und eine gute Torhüterleistung.“ Allerdings dürften die Aachener von einem anderen Kaliber sein. Sie haben viele erfahrene Akteure im Kader. Man denke an Carsten Jakobs und Tim Schnalle, über die viel läuft. So konnte der 28:26 Auftaktsieg bei Gelpe/Stromberg nicht überraschen.

Wichtig, dass mit Dimitry Stukalin und Dominik Jung zwei routinierte Akteure in den HGR-Kader zurückkehren und den personellen Spielraum verbessern. Vor allem Erstgenannter steht – gemeinsam mit Felix Handschke – für die eher kreativen Momente. Dafür fehlt diesmal Matthias Franz, der zeitgleich bei der 2. Mannschaft spielt. Er könnte in Zukunft immer mal wieder aushelfen, soll sich aber nicht festspielen.