HGR dreht Spiel gegen OSC Rheinhausen spät noch

OSC Rheinhausen - HG Remscheid: Wichtiger Spieler scheidet früh verletzt aus. Mit Stimme vom Trainer.

Remscheid. Diese HG Remscheid ist und bleibt eine Wundertüte. Ihre Auftritte in der Handball-Regionalliga zu prognostizieren? Unmöglich! Ein 29:28 (14:16)-Sieg beim OSC Rheinhausen stand mit Sicherheit nicht bei jedem ganz oben auf der Liste der Wahrscheinlichkeit.

Schon gar nicht, wenn sich ein wichtiger Abwehrspieler wie Ole Grewe früh am Knie verletzt und ausscheiden muss (21.). „Das sah gar nicht gut aus“, befand Trainer Alexander Zapf. Untersuchungen an diesem Montag sollen erste Aufschlüsse über die Schwere der Verletzung geben.

Bis etwa zur 45. Minute stellten die Gastgeber die tonangebende Mannschaft. Dann drehte die HGR die Partie. Torhüter Linus Mathes wurde immer stärker, und der erst im zweiten Abschnitt eingewechselte Kevin Suiters hatte sehr gute Szenen.

„Ich bin megazufrieden“, sagte Alexander Zapf. „In der Mannschaft war in der zweiten Hälfte ein toller Spirit.“ Eine Wundertüte halt. Oder will jemand die Partie gegen Langenfeld schon einmal vorhersagen . . . ?

HGR-Tore: Handschke (6/1), Jansen (6/3), Taymaz (5), Hermann (4), Suiters (3), Luciano, Rath (je 2), Pflüger (1).