HGR: Die Mannschaft mit den zwei Gesichtern

Handball: Regionalligist verliert mit 32:33.

Was war das denn, HG Remscheid? Der Handball-Regionalligist blamierte sich am Abend beim 32:33 (12:20) gegen den Bergischen HC II eine Halbzeit lang bis auf die Knochen und bot eine Leistung, die nahe an der Grenze zum Unzumutbaren war. Die Frage nach einer möglichen Arbeitsverweigerung machte auf der Tribüne gleich an mehreren Stellen die Runde. Personelle Probleme hin, personelle Probleme her.

Dass man sich nach dem Wechsel in kämpferischer Hinsicht erheblich steigerte und das Publikum ein Stück weit zurückeroberte, war das Mindeste, was man erwarten konnte. Nelson Weisz, in der kommenden Saison Trainer der HGR, wird sich als Beobachter seine Gedanken über die beiden Gesichter der HGR gemacht haben.

„Wir haben die Remscheider wieder stark gemacht“, meinte BHC-II-Linksaußen Tobias Schmitz. In der ersten Hälfte war das noch umgekehrt. Da war fast jeder Solinger Wurf ein Treffer. Und der Gastgeber erinnerte an den berühmten begossenen Pudel. Tore: Handschke (12/4), Hinkelmann (6), Taymaz, Hermann (je 4), Suiters (3), Hertz (2), Pflüger (1).