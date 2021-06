IGR: Herringen sorgt im Topspiel für Farce

In der Bundesliga bezwingt die IGR den Primus aus Herringen mit 9:7. Gäste wollten als Verlierer aus der Halle rollen.

Von Peter Kuhlendahl

War es einfach nur frech? Oder clever? Der Auftritt von Germania Herringen am Samstagnachmittag in der Sporthalle Hackenberg sorgte für viel Verärgerung. Die Gäste waren offenkundig mit dem Ziel angetreten zu verlieren. Und da die IGR Remscheid am Ende mit einem 9:7 (3:3)-Erfolg aus der Halle rollte, ging der Plan der Gäste auf.

Damit gaben die Hammer die Tabellenführung am letzten Spieltag vor den Play-offs an die RESG Walsum ab, die bei den Moskitos aus Wuppertal mit 16:3 gewann. Hintergrund des Schachzugs könnte gewesen sein, in einem möglichen Halbfinale der stark eingeschätzten ERG Iserlohn zu entgehen.

„Dazu gebe ich keinen Kommentar ab“, meinte ein IGR-Duo kurz nach dem Spielende. Aber man konnte an den Gesichtern Kapitän Yannick Peinke und dem 1. Vorsitzenden Georg Feldhoff ablesen, was sie von dieser Aktion der Gäste hielten. Ein paar Stunden später hatte sich dann bei IGR-Trainer Marcell Wienberg die erste Verärgerung abgelegt: „Das war sportlich absolut unfair. Eine Unverschämtheit. Wir wussten zum Teil gar nicht, wie wir mit dieser Situation umgehen sollten.“

+ Auch Fabian Selbach hatte erstaunlich viele Freiräume. © Holger Battefeld

Die Farce auf dem Platz ging sogar so weit, dass die Schiedsrichter nach 29 Minuten auf den Plan traten. Sie unterbrachen die Partie und baten mit Peinke und Lukas Karschau die beiden Kapitäne zu sich und ermahnten sie, doch endlich auch Rollhockey zu spielen. Zuvor hatten sie in zwei Angriffen der Gäste jeweils Zeitspiel abpfeifen müssen. Karschau rief seinem Coach Christian Zarod zu, es würde einen Sonderbericht geben. „Und die Kapitäne würden in der Folge die blaue Karte sehen, wenn sich nichts ändern würde“, schilderte Feldhoff weitere Folgen.

Zumindest die Gastgeber nahmen sich die Ansagen zu Herzen. Innerhalb von drei Minuten legten sie drei Tore auf und gingen zwischenzeitlich mit 6:3 in Führung. Angesichts dieses Vorsprungs „erbarmten“ sich dann schließlich auch Gäste und erzielten einen Treffer. Dies änderte allerdings nicht daran, dass jedem auf der gut besuchten Tribüne in der Halle klar war, dass die Germania nur weiter so viel machte, um nicht in die Gefahr zu kommen, in Führung zu gehen. Als sie wieder eine klare Chance vor dem Remscheider Tor „verweigerte“, gab es Pfiffe und Geld-zurück-Rufe.

Die Remscheider hatten sofort nach dem Anpfiff den Braten gerochen. Beim ersten Schuss auf´s Tor durch Peinke landete der Ball im Kasten. Anstatt sich zu freuen, rollte der Kapitän an die Bande und tauschte sich mit seinem Coach aus. Nachdem Alexander Ober wenig später das 2:0 erzielte, begannen die Remscheider bereits munter auszuwechseln und hatten zwischenzeitlich die U20 auf der Platte stehen.

„Es ist schon mehr verwunderlich, dass wir hier mit unserer 2. Mannschafte quasi ein Remis halten“, meinte IGR-Spieler Max Richter, der wegen einer Hüftprellung noch passen musste in der Halbzeitpause. „Das ist einfach vertane Zeit hier heute“, ergänzte auch er mit einem großen Kopfschütteln.

An den Paarungen der ersten Runde in den Play-offs, die am kommenden Wochenende in zwei Spielen ausgetragen änderte dies aber natürlich nichts. Die IGR trifft nun auf den TuS Düsseldorf-Nord. Die weiteren Paarungen lauten Walsum gegen Recklinghausen, Herringen gegen Cronenberg sowie Iserlohn gegen Darmstadt.