Hennes Romeni stirbt nach langer Leidenszeit

Romeni ist am 31. Mai im Alter von 79 Jahren gestorben.

Er war ein begnadeter Fußballer. Wer Hans-Joachim Romeni, den alle Hennes nannten, in seinen aktiven sportlichen Zeiten beim VfL Wuppertal erlebt hat, kommt auch heute nicht aus dem Schwärmen heraus. In der Eschenbeek spielte er neben weiteren Größen wie Kieckbusch, Bergmann, Seibert und Winter, trug maßgeblich zum Höhenflug der Blau-Weißen bei, die es 1967 bis in die Verbandsliga schafften. Damals die höchste Amateurklasse. Romeni war ein Typ. Ein Fußballer mit großem Herz. Mit Leidenschaft. Und ganz feinen Füßen.

Attribute, an welche sich viele gerne erinnern werden, die in diesen Tagen trauern. Romeni ist am 31. Mai im Alter von 79 Jahren gestorben. Nach mehrjähriger Leidenszeit als Folge einer schweren Erkrankung hat der Fußballfachmann seinen Frieden gefunden. Das tröstet, aber es macht halt auch sehr traurig. Längst hatte Hennes Romeni in Wermelskirchen sein Zuhause gefunden, fühlte sich dort sehr wohl. Vor allem immer dann, wenn er seine Familie um sich wusste, die Freunde und den Sport. Sie waren sein Elixier, sein Leben, sein Antrieb.

Aus dem früheren Ostpreußen geflüchtet zu den Großeltern nach Wuppertal, wurde man schnell auf seine sportlichen Qualitäten aufmerksam. Romeni spielte nicht nur beim VfL Wuppertal, sondern unter anderem auch bei Union Ohligs (dort lernte er seine spätere Frau Ana) kennen, dem VfR Heilbronn (damals in der zweithöchsten deutschen Spielklasse) und in Velbert. Im Jahr 1976 begann seine Zeit beim SV 09 Wermelskirchen – Jürgen Betz, Henning Weber und Karl-Heinz Figge hatten ihn geholt. Schon zwei Jahre später baute er an der Wirtsmühle ein Haus. Er wurde offiziell Wermelskirchener. Das sollte sich nicht ändern, auch wenn es fußballerisch noch andere Stationen gab. Wie unter anderem beim FCR II. Was Romeni auch anpackte – er hatte Erfolg. Bis ein Schicksalsschlag ihn und seine Familie im Jahr 1995 ereilte. Der jüngste Sohn Patrick verunglückte bei einem Autounfall tödlich.

Danach zog sich Hennes Romeni aus dem Fußballgeschäft zurück, für einige Jahre. Später kehrte er zurück. Und blieb – als engagierter und kritischer Begleiter. Die Wurst wenden? Bier zapfen? Romeni packte mit an. Erst recht, nachdem er bei der Bayer AG mit 58 Jahren in den Vorruhestand gegangen war. Er hatte Zeit und liebte es, sich mit Menschen zu umgeben, die ihm wichtig waren. Beim Fußball im Eifgen. Oder bei Spielen seines Lieblingsclub Bayer Leverkusen. Bei den Abschlussfahrten nach Mallorca oder in „Modes Tippclub“. Überall war er willkommen. Und wusste immer, dass das nur möglich war, weil seine Familie – mit Ehefrau Ana und Sohne André – ihm den Rücken frei hielt. Sie wussten um seine fußballerische Leidenschaft. Mach´s gut, Hennes Romeni.