Heiß, heißer, BHC: Die Vorbereitung wird hart

Auch der BHC hat seine Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga festgetackert.

Bergisches Land. Am 12. Juli bittet Trainer Jamal Naji die Profis zur ersten Trainingseinheit. Dass die ersten Wochen gewohnt schweißtreibend werden, überrascht nicht. Neben der Arbeit im Kraft-Athletik- und Ausdauerbereich setzt man beim Bergischen HC auch auf umfangreiche Leistungsdiagnostik und sportmedizinische Untersuchungen. Fürs Teambuilding wird man den Klettersteig in der Müngstener Brücke unter die Sohlen nehmen. Stufe für Stufe geht es in Deutschlands höchster Eisenbahnbrücke über den Stahlbogen bis zum höchsten Punkt. Der Lohn der Mühen wird am 20. Juli eine spektakuläre Aussicht sein.

Der ersten sportlichen Herausforderung wird man sich am 25. Juli in der Klingenhalle stellen, wo um 19 Uhr gegen den Zweitligisten TSV Bayer Dormagen getestet wird. Schmankerl am Rande: Sondertrikots des Premiumpartners Stadtsparkasse Solingen werden im Anschluss an die Fans verschenkt.

Zwischen dem 29. Juli und dem 4. August bezieht der BHC-Tross ein Trainingslager in Halberstadt im Harz. Dort probt man am 1. August gegen Champions-League-Gewinner SC Magdeburg.

In der zweiten August-Woche reist man als Titelverteidiger zum Linden-Cup, wo unter anderem Spiele gegen den TV Hüttenberg (10.8.) und die HSG Wetzlar (12.8.) anstehen. Am 18./19. August ist man beim Spielo-Cup in Lübbecke dabei, wo der Gastgeber, GWD Minden, der TBV Lemgo-Lippe und eben der BHC um Siegerehren kämpfen werden.

Wie das neue Trikot in der Saison 2023/2024 aussieht? Diese Frage wird bereits am 16. August im Rahmen eines öffentlichen Trainings in der Solinger Sporthalle FALS beantwortet (Einlass: 15.30 Uhr). Mit anschließenden Interviews, Essen und Trinken und vielem mehr. -ad-