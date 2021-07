FCR: Heiko Emde feiert bei 3:7-Pleite Comeback

Bezirksliga: Der Meister geht k.o.

Von Fabian Herzog

Eingermaßen pünktlich trudelten die Tourfahrer des FC Remscheid, die das lange Wochenende in Hamburg verbracht hatten, beim Treffpunkt ein. „Allerdings in einem erbärmlichen Zustand“, gab Trainer Zdenko Kosanovic zu, dessen Mannschaft dann auch im letzten, unbedeutenden Spiel beim TSV Ronsdorf mit 3:7 (2:1) verlor. „Die zweite Halbzeit war enttäuschend“, fand der Coach, der vor dem Kreispokalfinale am 10. Juni gegen Born gerne auf so eine Klatsche verzichtet hätte.

Marius Suchanoff (7.) und Patrick Posavec (22.) brachten den FCR zweimal in Führung. Auch nach dem 3:5 von Ferhat Ülker (67.) hatten die Gäste Chancen auf weitere Treffer. „Aber dann haben wir uns hängenlassen“, bemängelte Kosanovic.

Immerhin gab es im Remscheider Lager auch noch einen Grund zur Freude. In der 75. Minute – zuvor hatte schon Manuel Fischer sein Comeback gegeben – wurde Heiko Emde eingewechselt und stand damit erstmals nach seinem Kreuzbandriss im Winter schon wieder auf dem Feld. Er wollte ursprünglich erst in der Sommer-Vorbereitung wieder einsteigen.

FCR: Tauschel, Suchanoff, Langels (56. Fischer), Merchel, Hartmann, Kakos, Mehmeti (46. Soumah), Posavec, Stanojevic, A. Babic, Ülker (75. Emde)