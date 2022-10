Headcoach Bizzarri verlässt unterlegenen Amboss

Oberligist verliert gegen Krefeld und unabhängig davon seinen Cheftrainer.

Von Fabian Herzog

Die 0:28 (0:20)-Niederlage am Samstag zum Saisonabschluss vor rund 150 Zuschauern im Stadion Reinshagen gegen die Krefeld Ravens war nicht ausschlaggebend. Für Paolo Bizzarri war es dennoch das letzte Spiel als Headcoach des AFC Remscheid Amboss, aus persönlichen Gründen beendete der Düsseldorfer nach insgesamt drei Jahren – eine Saison davon in führender Position – sein Engagement im Bergischen. „Es liegt ein anstrengendes Jahr hinter uns“, bilanzierte Bizzarri und lobte die Mannschaft für ihren Einsatz. Im Gegenzug dankte der Amboss, der die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt hätte, dem scheidenden Headcoach für das Geleistete.

Dieser hatte mit den Remscheidern ursprünglich ambitioniertere Ziele verfolgt. „Wir wollten um den Aufstieg mitspielen“, blickt Bizzarri auf den Jahresbeginn zurück. Doch dann musste der Amboss unzählige personelle Rückschläge verkraften, was sich auch zum Abschluss gegen Krefeld fortsetzte und die Saison „abrundete“. Nach frühem 0:6-Rückstand schienen die Gastgeber richtig gut ins Spiel zu finden, ehe sich Quarterback Tobias Picard am Nacken verletzte und ins Krankenhaus musste. So hatten die Gäste relativ leichtes Spiel, was ihnen unterm Strich aber auch nicht half. Wuppertal sicherte sich im Fernduell Titel und Regionalliga-Aufstieg – durch einen kampflosen Sieg gegen Aachen.