HCW-Zweitvertretung gelingt zweiter Saisonsieg

In der Handball-Bezirksliga gewinnen auch der LTV und die Soldaten.

Von Andreas Dach und Fabian Herzog

Lüttringhauser TV II – Haaner TV II 40:24 (17:12). Der LTV hätte sogar noch höher gewinnen können, ließ angesichts des klaren Vorsprungs zum Schluss verständlicherweise aber ein wenig die Zügel schleifen. „Es war ein ganz tolles Spiel meiner Mannschaft“, lobte Trainer Constantin Patrascu. Torhüter Moritz Wenning entschärfte viele Würfe, ansonsten handelte es sich um einen Erfolg des Kollektivs. Was beim anschließenden Weihnachtskegeln gebührend gefeiert wurde. Tore: Kappenstein (8), Hackländer (6), Kirchhoff, Eigemann (je 5), Tietz, Blicke, Schirrmacher (je 3), Müller (3/2), Ranke, Röder (je 2).

HC BSdL – SG Langenfeld III 35:31 (19:15). Als richtige Reaktion auf die Niederlage im Bruderduell gegen die eigene Zweite konnte der Heimsieg nicht gewertet werden. „Dafür hatte der Gegner zu wenig Qualität“, fand BSdL-Trainer „Teddy“ Ante. Was nicht bedeutete, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden war: „Das war schon in Ordnung.“ Mehr als in Ordnung war die Leistung von Neuzugang Christopher Esdar, der beim Start-Ziel-Sieg seine beste Leistung im Soldaten-Trikot zeigte. Tore: Esdar (8), M. Schmidt (8/1), Hädrich (6/1), Voss (5), Hopp (4), Hallmann (3), Söhnchen (1).

Solinger TB II – HSG Bergische Panther IV 26:24 (14:13). Die Panther IV waren nah dran an einer Überraschung. Nachdem sie 53 Minuten lang einem Rückstand hinterhergelaufen waren, allerdings nie mehr als mit vier Toren Differenz, gingen sie zu dem Zeitpunkt erstmals selbst in Führung (23:22). „Da wurde der Turnerbund ganz schön unruhig“, beobachtete Trainer Jochen Lorenz. Obwohl Torhüter Fabian Schneider von den Panthern III eine sehr starke Leistung zeigte, reichte es nicht zum Erfolg. Tore: Hain (6), Grasekamp (6/1), Schwamberger (4), Cromm, Magnus (je 3), Bebermeier (2).

AUSBLICK – 11. SPIELTAG HC BSdL II – Ohligser TV II (So., 11.30 Uhr, Neuenkamp). Mit dem Landesligaabsteiger empfängt die Soldaten-Zweite einen Nachbarn im Tabellenkeller. Ausfälle drohen keine. Haaner TV II – HC BSdL (So.,16.30 Uhr). Weil in der Adlerstraße kein Harz benutzt werden darf, erwartet BSdL-Trainer „Teddy“ Ante eher ein bescheidenes Niveau: „Für die Zuschauer könnte es anstrengend werden.“ Sein Team dürfte wieder stärker besetzt sein als zuletzt. HC Wermelskirchen II – HSV Gräfrath (Sa., 16.15 Uhr, Schwanen). Bei dem wichtigen Spiel könnte Simon Remmel wieder zum Kader des HCW II stoßen. HSG Bergische Panther IV – Lüttringhauser TV (So.,11.30 Uhr, Schulberg). „Das sind nicht die Schlechtesten“, lobt Trainer Jochen Lorenz (Panther IV) den kommenden Gegner. „Mal schauen, was für uns noch geht.“ Sein Gegenüber Constantin Patrascu fordert: „Wir dürfen die HSG IV nicht unterschätzen.“

Bergischer HC IV – HC BSdL II 23:18 (11:8). Die Zweitvertretung der Soldaten schaffte es nicht, an den Coup der Vorwoche anzuknüpfen. „Der eine oder andere steckt halt noch in einer Lernphase“, bilanzierte Trainer Dietmar Pistohl, auf dessen Torleute einmal mehr Verlass war. Jonas Brüssermann und Michael Kohler hielten klasse. Tore: Sonneborn (6/2), Heppner (4), D. Förster, T. Förster (je 2), Sirrenberg, Sygulla, Smolka, Berges (je 1).

Ohligser TV II – HC Wermelskirchen II 26:31 (12:13). Nach einem frühen 1:6-Rückstand musste man für den HCW II das Schlimmste befürchten. „Doch wir haben zunehmend mehr Zugriff aufs Spiel bekommen“, sagte Trainer Uwe Kaplan. In die Karten spielte den Gästen nach dem Wechsel die kurze Deckung für Felix Wirths und Jan Beerkotte. Die sich bietenden Räume nutzte das Team gekonnt aus. Tore: Jennrich (7/6), Beerkotte, Wirths (je 6), Zimmer (5), Vincon, Tebling (je 2), Halbach, Menz, Wittmann (je 1).