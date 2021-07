Hastenerinnen setzen sich im Pokal durch

So wird bei der Jugend gespielt.

Bergische Leistungsklasse, A-Junioren: Bayer Wuppertal – SSV Bergisch Born 10:0 (4:0). Gegen den Spitzenreiter war der SSV hoffnungslos unterlegen, verlor zweistellig.

Bergische Leistungsklasse, B-Junioren: SSV Bergisch Born – SC 08 Radevormwald 5:0 (2:0). Das standesgemäße Resultat schossen Jannik Hoffmeister (34.), Silas Beckmann (36./67.), David Hamm (42.) und Lennart Engelmann (72.) heraus.

Bergische Leistungsklasse, C-Junioren: SV 09/35 Wermelskirchen – FC Remscheid wurde verlegt auf den 6. März.

Niederrheinliga, D-Junioren: SSV Lützenkirchen – FC Remscheid 3:2 (1:1). Der FCR brachte eine 2:1-Führung, herausgeschossen durch Felix Mütherig (26./46.), nicht über die Runden.

Niederrheinpokal, 1. Runde, C-Juniorinnen: Hastener TV – SV Sonsbeck 3:2 (1:0). Riesenerfolg für die Hastenerinnen, die sich gegen einen höherklassigen Gegner durchsetzten. Ronja Domkowski (17.) und Lina Sofia Heidtmann (53.) hatten den HTV zweimal in Führung gebracht. Fünf Minuten vor dem Ende gelang Domkowski dann das Siegtor. Nächster Gegner ist am 2. März am Stadtpark der TSV Urdenbach.

Wintercup für D- und E-Juniorinnen: Bei beiden vom Hastener TV ausgerichteten Turnieren gewann jeweils die Remscheider Kreisauswahlmannschaft. Mal vor Hilden und Monheim, mal vor Opladen und Hohenlimburg. ad/pk