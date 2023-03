Harte Auswärtstrilogie für Gummerbach

Drei knackige Auswärtsaufgaben warten auf den Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach bis zum Ende des Monats. An diesem Donnerstag (19.05 Uhr) sind sie bei den Füchsen in Berlin zu Gast. Und dann folgen am Sonntag, 26. März (16.05 Uhr), die Partien beim SC Magdeburg und schließlich am Donnerstag, 30. März (19.05 Uhr), beim SC DHfK Leipzig.