Hannes Barth wechselt ins Dönges-Eifgen-Stadion

Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen stellt sich auf der Torhüterposition neu auf.

Von Peter Kuhlendahl

Der SV 09/35 Wermelskirchen stellt sich auf der Torhüterposition für die kommende Meisterschaftsrunde neu auf. Dafür hat der Landesligist nun Hannes Barth vom Bezirksligisten Dabringhauser TV verpflichtet. Der 22-Jährige wird in der Spielzeit 2023/24 mit Pascal Königs das Gespann bilden. „Hannes ist ein sehr talentierter Keeper, der nun den nächsten Schritt machen will“, erklärt Wermelskirchens Trainer Sebastian Pichura.

Martin Schobert, der aktuell beim SV 09/35 zwischen den Pfosten steht, übernimmt die Aufgabe des Torwarttrainers im Verein. Die Keeper Sebastian Weber, Yannick Klüppelberg und Jonas Wagenpfeil werden den Landesligisten verlassen.

Außerdem gibt es einen weiteren Neuzugang. Von den A-Junioren des SSV Bergisch Born kommt Asaad Omar, der auch bereits Einsätze in der Bezirksliga hatte. Omar ist ein flexibler Außenbahnspieler. „Er passt prima in unser Konzept, junge talentierte Spieler an höhere Aufgaben heranzuführen“, betont Pichura, der zudem ankündigt, dass es aus personeller Sicht noch weitere Veränderungen im Kader geben wird. Und zwar in beide Richtungen.