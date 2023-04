So lief es für Bergische Panther beim Stralsunder HV und in der Partie HG Remscheid – MTV Dinslaken

Marcel Mutz´animierende Worte führten dazu, dass sich die Panther in Stralsund in keiner Phase aufgaben.

Handball: Was 1600 Kilometer an einem Tag bedeuten - Schönheitsfleck in der Halle Neuenkamp.

Qualifikation zum DHB-Pokal: Stralsunder HV – Bergische Panther 33:29 (18:14). Was wäre gewesen, wenn . . .? Ja, was wäre gewesen, wenn die Bergischen Panther mit Max Weiß und Henrik Heider aufgelaufen wären? Eine Frage, die nicht seriös beantwortet werden kann und wird. Es bleibt spekulativ, ob man die Ostdeutschen noch mehr hätte ärgern können, als dies phasenweise der Fall war.

Fakt ist: Ohne die beiden Leistungsträger, die aus privaten Gründen beziehungsweise krankheitsbedingt fehlten, verlor der Handball-Drittligist mit viel Gegenwehr und muss nun die beiden noch ausstehenden Partien gewinnen, um sich für den DHB-Pokal zu qualifizieren. „Ich kann den Jungs nur ein Riesenkompliment machen“, sagte Trainer Marcel Mutz. „Acht Stunden Fahrt schüttelt man nicht mal eben aus den Knochen. Wir haben gekämpft und eine Megamoral gezeigt.“

Die Strapaze mit Hin- und Rückreise an einem Tag wird niemand so schnell vergessen bei den Panthern. Das war schon heftig – mit insgesamt 1600 Kilometern. Dazwischen wurde vor gut 400 enthusiastischen Zuschauern, darunter ein ganz kleiner Fankreis der Panther, Handball in der Vogelsanghalle am Kramerhof gespielt. Mal besser und mal weniger effektiv.

Was für die Gäste spricht: Trotz zweier deutlicher Rückstände (7:15, 20:28) mit acht Toren Differenz gaben sie sich nie auf und hielten das Resultat unter dem Strich in akzeptablem Rahmen. Ohne dabei halt Zählbares mitnehmen zu können. Dafür hätte alles passen müssen. Und dafür hätte man wohl auch komplett sein müssen. Zudem war Henning Padeken angeschlagen.

Beim 26:29 (51.) durfte man noch einmal kurz dran schnuppern, doch letztlich machten Kleinigkeiten (oder größere Kleinigkeiten?) den Unterschied aus. So gab es für den Gastgeber zwei Zeitstrafen, für die Panther derer sechs. Dabei packten beide Teams ähnlich rustikal zu.

Tore: Ueberholz (8), Görgen (5), Padeken (4), Bleckmann (3), Schlösser (3/2), Wolter, J. Blum (je 2), T. Blum. Elverfeld (je 1).

Rückfahrt

Morgens, irgendwann um kurz vor 4.30 Uhr, war der Bus mit den Spielern der Panther an Bord, am Sonntag zurück in Hilgen. „Für die Teamchemie war die Reise Gold wert“, fasste Trainer Marcel Mutz die gemeinsamen Stunden zusammen.

+ HGR-Rückraumspieler Kaan Taymaz war am Samstagabend nicht zu stoppen. © Michael Sieber

Regionalliga: HG Remscheid – MTV Rheinwacht Dinslaken 36:26 (17:11)

Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. „Wir haben uns nach dem Auftritt gegen die 2. Mannschaft des BHC gesagt, dass wir uns so nicht von unseren Fans aus der Saison verabschieden wollen“, erklärte HGR-Rückraumspieler Kaan Taymaz, der mit zehn Treffern großen Anteil daran hatte, dass die Remscheider einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Sieg landen konnten.

Dumm war am Samstagabend in der Halle Neuenkamp nur, dass die am Dienstag bitter enttäuschten Fans das gar nicht mitbekamen. „Das war fast schon ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit“, betonte HGR-Coach Alexander Zapf angesichts einer ziemlich leeren Tribüne.

Allerdings war das der einzige Schönheitsfleck. „Die Jungs haben genau die richtige Antwort gegeben. Sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr war es eine starke Leistung“, lobte der Coach. Und da die Defensive eben stand, fiel es nicht ins Gewicht, dass Keeper Linus Mathes den einen oder anderen unglücklichen Ball kassierte.

Verschweigen darf man indes auch nicht, dass die Remscheider auf ein Team trafen, das in seinen Mitteln arg beschränkt auftrat. Und von Anfang an hellwach waren sie auch nicht. „Hey, die spielen mit einem Rechtshänder auf Rechtsaußen“, blaffte ein Dinslakener seinen Nebenmann in der Abwehr an. Der hatte zugelassen, dass Sebastian Pflüger nach 13 Minuten von dieser Position den 8:5-Zwischenstand erzielte.

Pflüger ackerte 60 Minuten auf Rechtsaußen, da die Linkshänder Dominic Jung und Achim Jansen ausgefallen waren. Aber auch das war kein Problem, da eben jeder für jeden in die Bresche sprang. Tore: Taymaz (10), Luciano (6), Handschke (5/2), Suiters (4), Hinkelmann, Hertz, Hermann (je 3), Pflüger (2).