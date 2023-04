Mal reichen 30 Treffer, mal nicht

So liefen die Partien TV Aldekerk - Bergische Panther in der 3. Liga sowie HG Remscheid – HC Gelpe/Strombach in der Regionalliga.

3. Liga: TV Aldekerk – Bergische Panther 27:30 (17:15). In der Pause noch eins der leckeren Mettbrötchen verspeisen? Oder ein Bierchen trinken? Wer sich mit der Rückkehr auf seinen Platz in der ausverkauften Vogteihalle Zeit ließ, verpasste die stärkste Phase der Panther. Innerhalb von drei (!) Minuten machten die Gäste aus dem Pausenrückstand eine Drei-Tore-Führung (20:17). Wie ein Wirbelwind fegte die Mannschaft von Marcel Mutz über die staunende Heimmannschaft hinweg und legte damit den Grundstein für einen verdienten Sieg.

„Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir uns so nicht aus der Spielzeit verabschieden wollen“, sagte Simon Schlösser später. Plötzlich packte man in der Abwehr besser zu und verhinderte die Aldekerker Treffer aus der Distanz. Plötzlich bekamen die Torhüter Max Conzen und Robin Eigenbrod (entpuppte sich als Aldekerker Siebenmeterschreck) viel mehr Bälle zu packen. Und plötzlich reduzierten die Panther die Zahl der Fehlwürfe signifikant. Vor der Pause waren alleine vier ihrer Würfe über oder neben dem Tor des Gastgebers gelandet.

„Es war stark, wie wir hier zurückgekommen sind“, sagte Trainer Marcel Mutz, der sich minutenlang nach dem Spiel noch im weiten Rund umschaute. Regelrecht fasziniert von der Stimmung, die in der Vogteihalle geherrscht hatte und noch herrschte. „Hier könnte ich jede Woche spielen“, begeisterte sich auch Spielmacher Justus Ueberholz an der berauschenden Atmosphäre. Das war Leidenschaft pur, das war Herzlichkeit. Auch die Spieler der Panther spendeten brav Beifall, als der TVA verdiente Spieler emotional verabschiedete. „Geschenke wollten wir dann aber nicht machen“, lautete der allgemeine Tenor. Die verteilten sie nur in Hälfte eins.

Tore: Schlösser (7/2), Ueberholz (5), Heider (4), Wöstmann (3), Wolter, Bleckmann, Padeken, J. Blum (je 2), T. Blum, Görgen, Steinhaus (je 1).



Regionalliga: HG Remscheid – HC Gelpe/Strombach 30:34 (13:11)

Toppartie, Verfolgerduell oder Spiel um Platz drei. So war die Begegnung im Vorfeld tituliert worden. HC-Trainer Markus Murfuni brachte es dann aber am frühen Samstagabend in der Sporthalle Neuenkamp auf den Punkt: „Es war ein Spiel um die Goldene Ananas, das wir am Ende glücklich gewonnen haben.“

Als diese Worte bei der Pressekonferenz fielen, waren fast alle der wenigen Zuschauer, die den Weg in die Halle gefunden hatten, längst auf dem Heimweg. Mit der Erkenntnis, dass sie einer Partie beigewohnt hatten, die den Charakter eines Spiels zum Saisonabschluss hatte.

Ohne große Emotionen spielten die Beteiligten ihr Pensum runter. Wenn man mal von einem kleinen Scharmützel nach der Schlusssirene absah, weil HGR-Linksaußen Pascal Hermann bei seinem letzten Tempogegenstoß unfair angegangen worden war.

+ Trotz seiner sieben Treffer hatte auch HGR-Spieler Dominik Jung seine liebe Mühe mit der Abwehr der Gäste. © Michael Sieber

„Das war alles in allem eine Riesenenttäuschung. Wir sind irgendwann in einen Negativstrudel geraten, aus dem wir nicht mehr rausgekommen sind“, erklärte ein gefrusteter HGR-Coach Alexander Zapf. Gegen die Gäste aus dem Oberbergischen, die nur mit acht Feldspielern angereist waren, hätten die Remscheider bereits vor der Pause alles klar machen müssen. Doch eine astronomisch hohe Zahl von Fahrkarten und technischen Fehlern machte das zunichte. Dass sie dennoch mit einer Führung in die Pause gingen, hatten sie einzig und alleine HGR-Keeper Linus Mathes zu verdanken.

In den ersten fünf Minuten nach dem Seitenwechsel lief es dann plötzlich, und die Gastgeber setzten sich auf 18:14 ab. Doch dann gerieten sie immer tiefer in den von Zapf angesprochenen Strudel, der mächtig Fahrt aufnahm. Darin fanden sich übrigens auch die beiden Unparteiischen wieder, die sich der schwachen Leistung der Akteure auf der Platte nahtlos anschlossen. Tore: Jung, Hermann (je 7), Jansen (5/4), Taymaz, Hertz, Rath (je 3), Hinkelmann, Luciano (je 1).

DHB-Pokal

Spätestens an diesem Montag bekommen die Panther Klarheit, was den weiteren Verlauf ihrer Saison angeht. Dann wissen sie, welche ihre Gegner in der Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal sind und in welchem Modus gespielt wird. „Noch wissen wir gar nichts“, bestätigte Manager Frank Lorenzet am Samstagabend in Aldekerk. Weite Touren warten: Von Stralsund bis Gelnhausen ist alles möglich.