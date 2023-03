Panther II setzen Serie fort

Nach dem 33:31 (13:11)-Sieg bei Schwarz-Weiß Essen sind die Bergischen Panther in der Handball-Verbandsliga seit mittlerweile elf Spielen ohne Niederlage.

Eine irre starke Bilanz (zehn Siege, ein Remis), die am Abend im Ruhrpott auf der Kippe stand. „Ich bin heilfroh, dass die Serie gehalten hat“, sagte Trainer Erwin Reinacher tief durchatmend.

Erst nach einem 0:4-Rückstand (8.) kamen die Gäste auf Betriebstemperatur. Lebten sie in der ersten Hälfte von einem starken Defensivverbund, so war Abschnitt zwei geprägt von Kraut-und-Rüben-Handball. Was nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Jean-Pierre Alof auch mit mangelnden Wechselmöglichkeiten und Harzverbot zu tun hatte. Reinacher: „Aber wir haben gekämpft.“ Tore: Baier (10/2), Schmitz (8), Lorenz (5), Kotthaus, Napiwotzki (je 3), Kress, Alof (je 2). ad