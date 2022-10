Panther II enttäuschen

Was für eine Enttäuschung, was für eine vor allem in der zweiten Hälfte miese Leistung: Die Handballer der Bergischen Panther II verloren auch in der Höhe verdient mit 31:37 (14:16) beim TSV Aufderhöhe II und konnten den jüngsten Aufwärtstrend in keiner Minute bestätigen. „Da war peinlich und ligaunwürdig“, meinte ein verärgerter Trainer Erwin Reinacher.