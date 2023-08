Panther-Frauen feiern Premiere und sammeln

Diese Spiele stehen für die Handballerinnen der Ober- und Verbandsliga im Umkreis an.

Von Ralf Paarmann

und Fabian Herzog

Oberliga: Bergische Panther – HSV Solingen-Gräfrath II (So., 13 Uhr, Schulberghalle).

Die Heimspielpremiere dieser Saison nutzen die Panther in Erinnerung an ihre viel zu früh verstorbene Torhüterin Kim Müller zu einem Spendenaufruf. Jeder Euro, der darüber zusammenkommt, soll zusammen mit den Einnahmen der Tageskasse an die Kinderpalliativstation des Klinikums in Leverkusen gehen. „So können wir in Kims Namen weiterhin Gutes tun“, heißt es aus der Mannschaft.

Zum Sportlichen: Der Gegner gehört nicht zu den Schwergewichten der Liga, ist aber als Erstligareserve unberechenbar. „Wenn beim Gegner Spielerinnen aus der Bundesliga aushelfen, sind wir Außenseiter, ansonsten sehe ich uns auf Augenhöhe“, bewertet Panther-Frauenwart Christian Schmitz die Lage. Personell gab es weitere Rückschläge zu verkraften: Ann-Christin Schmitz, Charlotte Schäfer und Michelle Röhrig werden erneut fehlen, außerdem haben sich Torhüterinnen Denise Hock (Verdacht auf Kreuzbandriss) und Paulina Eschemann (Auslandssemester) für lange Zeit vom Spielbetrieb abgemeldet und lassen Selina Dietl als einzige Keeperin im Kader zurück.

Das ist der Spielplan der Verbandsliga

Verbandsliga: Mettmann-Sport – HSG Rade/Herbeck (Sa., 15 Uhr). Beim 19:27 gegen Ratingen hat Trainer Boban Koljkovic gesehen, dass vor seinem Team noch eine Menge Arbeit liegt: „Wir müssen die Abstimmung in der Abwehr und unsere Abläufe in der Offensive noch verbessern.“ Nach dem Umbruch im Kader ist man in Rade auf die eigene Leistung fokussiert und denkt nicht in erster Linie an die Stärke des Gegners. Gegen Mettmann will man den nächsten Schritt machen. Der Kader ist erneut klein. Chiara Platte und Lara Wingenbach fallen aus.

Verbandsliga: ASV Süchteln – Wermelskirchener TV (Sa., 17 Uhr). Aufgrund der Spielverlegung wegen der Kirmes startet der WTV am Samstag mit einer Woche Verspätung in die Saison. Trainer Oliver Elitzke freut sich auf eine entspannte Spielzeit. Als Ziel hat er einen Mittelfeldplatz im Auge. Mit Süchteln treffen die Wermelskirchenerinnen auf einen Aufsteiger, der in der vergangenen Saison noch gegen die WTV-Reserve gespielt hat. Im ersten Spiel unterlag der ASV knapp mit 24:25 beim WMTV Solingen, zeigte dabei aber bereits seine Ligatauglichkeit. Elitzke sieht sein Team mit Einschränkungen in der Favoritenrolle: „Mit Heimpublikum und Aufstiegseuphorie im Rücken wird es uns Süchteln sicher sehr schwer machen.“ Der Kader des WTV ist komplett.

Lesen Sie auch: Das Sportprogramm am Wochenende.