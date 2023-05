Handball: Meister HSV lässt es krachen

Solingen. -fab- Nach dem bereits feststehenden Aufstieg feierten die Zweitliga-Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse eine rauschende Meisterparty, bei der das Sportliche komplett in den Hintergrund rückte. So wurde in der Klingenhalle eben nicht nur mit den knapp 800 Zuschauern der Sensationserfolg gefeiert, sondern auch emotional Abschied genommen.