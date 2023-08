LTV wird den großen Erwartungen gerecht

Start der Bezirksliga-Saison.

Von Andreas Dach

Lüttringhauser TV – Bergische Panther IV 30:20 (18:10). Gelungener Saisonstart für den Meisterschaftsfavoriten, der vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte. „Das war schon sehr gut“, fand Trainer Thorsten Fengler, der auf der guten Mannschaftsleistung aufbauen möchte. Einige Wechsel in der zweiten Hälfte ließen den Motor ein wenig ruckeln, ein Motorschaden drohte aber nie. „Der LTV-Sieg geht in Ordnung“, sagte auch Panther-Spielertrainer André Schächinger. „Er ist aber drei bis vier Tore zu hoch ausgefallen.“ Unter dem Strich leisteten sich die Gäste zu viele technische Fehler. Noch einmal Schächinger: „Die müssen wir abstellen.“

Tore LTV: Eigemann (6/1), Roeder, Kappenstein (je 5), Bornewasser (4), Budde (3), Biesenroth (2), Müller (2/1), Kraus, Schirrmacher, Görke (je 1).

Tore Panther IV: Magnus (6/1), Hallmann (4), Cromm (3/2), Drescher (2), Schäfer (2/2), Wegner, Amian, Schächinger (je 1).

HC BSdL II – HSG VfL Solingen/Burg 32:31 (15:15). Als die Gäste 15 Sekunden vor dem Ende noch einmal auf ein Tor verkürzten, geriet die Zweitvertretung der Soldaten kurz ins Grübeln. Man brachte den Vorsprung aber über die Runde und siegte nach einer weitgehend ausgeglichenen Partie nicht unverdient. Vor allem Marc Kube waren in der spannenden Schlussphase wichtige Tore gelungen. Spielertrainer Alexander Kallien sagte: „Zum Ende der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, uns entscheidend abzusetzen.“ Tore: Heppner, Kube (je 5), Zapf (5/1), Schmidt (4), Riesebeck, Sygulla, T. Förster (je 3), Hartung (2), Steinat (1), Tritscher (1/1).

ATV Hückeswagen II – SV Wipperfürth 22:25 (6:13). Auch wenn die zweite Hälfte aus Sicht des Gastgebers mit einer Steigerung verbunden war – die Niederlage ging voll in Ordnung. „Wir sind deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben“, bedauerte Spielertrainer Sören Mebus. Vor allem im Angriff konnte der Aufsteiger nie umsetzen, was er sich vorgenommen hatte. Man war oft zu hektisch und suchte zu früh den Abschluss. Mebus: „Das war leider nix.“ Tore: Kunz (7/2), Greffin (4), Becher, Mebus (je 3), Kuck (2), Jaschke, Moritz, Kuck (je 1).