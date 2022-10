Handball: LTG-Legenden treffen sich

Sie halten die Tradition seit vielen Jahren aufrecht. Auch in diesem Jahr kamen wieder viele frühere Handballer der Lenneper TG im Hotel Fischer zusammen, um die Erinnerungen an großartige gemeinsame Zeiten im Sport aufzufrischen. Ein wunderbarer Abend, der am liebsten nie zu Ende gegangen wäre. Unter anderem nachzufragen bei Ex-Größen wie Männi Brückelmann, Klaus Elle, Roland Halfmann, Axel Kürten, Frank Alsdorf und Norbert Wiegert. ad