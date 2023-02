HSV bleibt an der Spitze

Nach dem Wie fragt irgendwann keiner mehr. Die Handballerinnen des HSV Gräfrath-Solingen haben ihre Erfolgsserie in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Am Samstagabend feierten sie einen 32:29 (17:18)-Sieg beim ESV Regensburg. Damit behaupteten die Klingenstädterinnen auch weiter die Tabellenführung. In der Partie in Bayern hatte der HSV lange Mühe mit der Offensive der Gastgeberinnen.