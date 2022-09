Handball: HGR hat freien Mittwoch

Der Gegner HSV HSV Gräfrath/Donezk hat die Mannschaft am Montag vom Spielbetrieb zurückgezogen.

So richtig traurig wird man bei der HG Remscheid nicht sein. Am kommenden Mittwoch hätte der Handball-Regionalligist beim HSV Gräfrath/Donezk antreten müssen. Zu einem Pflichtfreundschaftsspiel – außer Konkurrenz. Den Termin kann man streichen. Stefan Bögel vom HSV hat die Mannschaft am Montag vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Zuletzt hatten diverse Regionalliga-Clubs den Sinn der Spiele gegen Gräfrath/Donezk in Frage gestellt, weil diese sich im Laufe der Zeit als nicht konkurrenzfähig dargestellt hat. „Zurecht“, sagt Bögel. „Leider haben es aber, anders als eigentlich geplant, keine ukrainischen Handballer geschafft auszureisen.“

Der HSV Gräfrath hatte seit Saisonbeginn diverse Spieler in eben diesem Team eingesetzt, zudem in der Bezirksliga-Mannschaft. Dies in dem festen Glauben, dass sich niemand festspielt. Dem ist nun offenbar nicht so. Der Bergische Handballkreis hat den 36:26-Sieg des HSV II gegen Solinger TB II einkassiert und damit großen Wirbel ausgelöst. Bögel vermutet „eine persönliche Attacke“ auf ihn. Man darf davon ausgehen, dass die Sache noch nicht ausgestanden ist. lc/ ad