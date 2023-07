Die Panther steigen nun in die ganz heiße Phase ein

Der Handball-Drittligist steht vor intensiven Wochen.

Von Peter Kuhlendahl

Burscheid. Der Countdown läuft. Am Samstag, 2. September, beginnt für die Bergischen Panther in der 3. Liga die Saison. Um 18 Uhr ist das Team bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen in Hessen zu Gast. Das erste Heimspiel steht am Freitag, 8. September, an. Dann kommt es um 20 Uhr zum Derby gegen den TuS Opladen.

Um zum Startschuss fit zu sein, beginnt an diesem Dienstag die heiße Phase der Vorbereitung. „Allerdings sind wir noch nicht komplett“, berichtet Panther-Coach Marcel Mutz. So haben sich Jonas Kämper, Conner Schütte und Simon Wolter noch kleinen chirurgischen Eingriffen unterziehen müssen.

Am letzten Juli-Wochenende schlägt der Drittligist in der Max-Siebold-Halle ein Trainingslager auf. In dessen Rahmen kommt es dort auch zu den ersten Testspielen gegen zwei Regionalligisten. Samstags (16 Uhr) ist der MTV Rheinwacht Dinslaken zu Gast, sonntags (15 Uhr) der OSC Rheinhausen.

Die Zuschauer müssen sich beim Besuch der Spiele allerdings auf Veränderungen einstellen. Beim Umbau des Foyers war festgestellt worden, dass die Decke nicht mehr sicher ist. Der Bereich ist nun erst einmal gesperrt. Das Publikum wird durch einen anderen Eingang auf die Tribüne gelotst.

Da beim Turnier der Panther vom 4. bis 6. August mit mehr Besuchern gerechnet wird, weicht der Drittligist in die Schulberg-Halle nach Burscheid aus. Dort findet am 13. August auch die offizielle Saisoneröffnung mit dem Spiel gegen die HSG Refrath/Hand statt (15 Uhr). Für die Partie gegen den VfL Eintracht Hagen II am 19. August (18 Uhr) geht es zurück nach Hilgen.

Am letzten August-Wochenende vor dem Saisonstart findet kein Test mehr statt. „Weil wir ja im DHB-Pokal hätten spielen können, haben wir uns diesen Termin freigehalten“, erklärt Mutz. Da die Panther aber bekanntlich in dieser Runde ein Freilos haben und die Klassen unterhalb der 3. Liga mit dem Meisterschaftsbetrieb starten, steht kein Testspielgegner zur Verfügung. „Ein Spiel gegen einen Zweitligisten wie Essen oder Hagen macht keinen Sinn, da wir auf die ja zwei Wochen später in der zweiten Pokalrunde treffen könnten“, sagt Panther-Manager Frank Lorenzet.