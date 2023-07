Die Bergischen Panther haben ein Freilos erhalten

In der Vorqualifikation für den DHB-Pokal muss der Drittligist Ende August nicht ran. Die Panther haben also noch eine Woche länger Zeit, sich perfekt vorzubereiten.

Von Andreas Dach

Burscheid. Ein Satz mit x: Das war diesmal nix! Die erste Runde des DHB-Pokals – beziehungsweise Teil eins der Qualifikation für den Wettbewerb – findet ohne die Bergischen Panther statt. Der Handball-Drittligist hat ein Freilos erhalten.

Klar, dass man bei den Verantwortlichen mit großer Spannung nach Köln geschaut hat, wo am Montagvormittag in der Geschäftsstelle der Handball-Bundesliga GmbH die ersten Paarungen ermittelt wurden. Folgende Spiele finden am 26./27. August statt: TuS Vinnhorst – HSG Nordhorn-Lingen, TV Emsdetten – 1. VfL Potsdam, Eintracht Hildesheim – GWD Minden (alle aus Lostopf 1, dem auch die Panther angehört hatten), EHV Aue – SG BBM Bietigheim, TV Gelnhausen – HSC 2000 Coburg, HSG Hanau – ASV Hamm-Westfalen.

Die Panther greifen nun in der Vorqualifikation zwei ins Geschehen des DHB-Pokals ein. Diese Runde wird am Dienstag, 29. August, ausgelost, und die Partien werden zwischen dem 4. und dem 24. September ausgetragen.

Das Freilos bedeutet eine Woche mehr Vorbereitungszeit

Fürchterlich traurig dürfte man bei den Bergischen Panthern nicht sein, dass es im Pokal etwas später losgeht. Findet doch am letzten August-Wochenende die große Wermelskirchener Kirmes statt, bei denen Besuche für Mannschaft und Fans normalerweise Pflicht sind. Ein Pokalspiel hätte da für einige Umplanungen gesorgt, zumal die Schwanen-Halle als Austragungsort auch nicht nutzbar gewesen wäre. Möglicherweise auch nicht die Max-Siebold-Halle in Hilgen, die gerade modernisiert wird. Manager Frank Lorenzet sagt: „Ich bin froh über unser Freilos. Dass wir eine Woche länger Vorbereitungszeit haben, ist gut. Und dass wir uns den Termin für das Spiel im September aussuchen können, passt uns auch perfekt in den Kram.“

Trainer Marcel Mutz sieht es ähnlich: „Wir nehmen es, wie es kommt und freuen uns, kampflos in der zweiten Runde zu sein.“ Mal schauen, wer dann Gegner wird.