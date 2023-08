Handball: Der BHC patzt, der VfL siegt in der Bundesliga

Eisenach/Gummersbach. -ad- Da konnte sich der überragende Mads Andersen (Foto: Andreas Fischer) für den Bergischen HC noch so sehr ins Zeug legen – der Handball-Bundesligist leistete sich am Samstagabend einen kapitalen Fehlstart in die neue Saison, verlor beim als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelten ThSV Eisenach mit 30:31 (13:13). „Ein Fehlstart beim Aufsteiger tut höllisch weh“, kommentierte Geschäftsführer Jörg Föste. Höllisch weh tat sich auch der aus Wermelskirchen stammende Eloy Morante Maldonado. Er knickte in der ersten Hälfte um.