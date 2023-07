Die Panther II landen einen Turniersieg

Der Verbandsligist bereitet sich auf die kommende Saison vor – mit Erfolg.

Burscheid. Mit einem Turniersieg ist die 2. Mannschaft der Bergischen Panther in die Vorbereitungsspiele gestartet. Bei der Veranstaltung des Mittelrhein-Oberligisten TuS Königsdorf setzten sich die Schützlinge von Trainer Erwin Reinacher am Ende durch.

Los ging es mit der Partie gegen die Gastgeber. „Der Auftakt war ein wenig zäh“, berichtete der Coach, dass sich Team am Ende aber knapp durchsetzen konnte. In der zweiten Partie – die Spielzeit betrug jeweils 2 mal 20 Minuten – gegen die 2. Mannschaft des TSV Bonn rrh. zeigten die Panther dann eine sehr starke Leistung und bezwangen den Verbandsligisten deutlich. „Die Bonner waren in meinen Augen der stärkste Gegner des Turniers“, betonte Reinacher. Im abschließenden dritten Spiel gegen den Oberligisten Neusser HV lagen die Panther zwischenzeitlich mit 11:16 im Rückstand. Dann drehten sie die Partie. „Ich bin unter dem Strich zufrieden. Wir haben einiges ausprobieren können“, erklärte Reinacher.

Am kommenden Wochenende wird keine Partie stattfinden. Die Mannschaft wird einige Trainingseinheiten absolvieren. Der nächste Test steht dann im Rahmen der Saisoneröffnung des Vereins auf dem Programm. Am Sonntag, 13. August, ist der MTV Köln II zu Gast. Die Partie wird um 14.20 Uhr in der Schulberghalle in Burscheid angepfiffen. pk