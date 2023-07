Bergisches Bundesliga-Derby am 14. September

Die Spielpläne der Handball-Bundesligisten Bergischer HC und VfL Gummersbach.

Bergisches Land. Die Fans der Handball-Bundesligisten Bergischer HC und VfL Gummersbach müssen sich in der Saison 2023/24 an eine entscheidende Neuerung gewöhnen: Die Partien finden nicht mehr nur donnerstags und sonntags – in seltenen Fällen auch samstags – statt. Dies wird beim Blick auf die ersten neun Spieltage, die fest terminiert sind, deutlich.

Der BHC startet am Samstag, 26. August, beim Aufsteiger ThSV Eisenach. Am Freitag, 1. September (19 Uhr, Uni-Halle), ist der zweite Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten zu Gast. Dann geht es am Mittwoch, 6. September, beim HC Erlangen weiter. Das zweite Heimspiel findet am Sonntag, 10. September, in Düsseldorf gegen die Füchse Berlin statt. Der VfL startet am Sonntag (27. August, 16.30 Uhr) zu Hause gegen den TBV Lemgo. Am Donnerstag, 31. August, geht es zum THW Kiel. Am Mittwoch, 6. September (19 Uhr) ist der TSV Hannover-Burgdorf zu Gast. Am Samstag, 9. September geht es zu Frisch Auf Göppingen. Das erste bergische Derby steigt am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr in der Schwalbe-Arena in Gummersbach. pk