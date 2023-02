BHC geht in Flensburg unter

Die Handballer erlebten bei der SG Flensburg-Handewitt ein ähnliches Debakel wie im Hinspiel.

Nach den zuletzt guten Leistungen und einer Serie von 14:4-Punkten war Handball-Bundesligist Bergischer HC durchaus optimistisch in die Partie bei der SG Flensburg-Handewitt gegangen.

Doch viel Grund zur Freude gab es am Sonntagnachmittag nicht. Der BHC musste sich deutlich mit 17:30 (6:18) geschlagen geben. Dabei erlebte das Team ein ähnliches Debakel wie im Hinspiel, das mit 31:18 an die SG ging. Lukas Stutzke hatte den BHC noch mit 1:0 in Führung gebracht. Doch alleine 15 Fehlwürfe vor der Pause sprachen dann Bände. pk