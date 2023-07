Das bedeutet die Abschaffung der Landesligen

Wie hier im Landesligaderby zwischen dem WTV und dem ATV wird das Gezerre, in welcher Liga es weiter geht, groß sein.

Analyse: Die Verschmelzung von HVN und HVM zu Handball Nordrhein hat Folgen für den Spielbetrieb.

Von Peter Kuhlendahl

Bergisches Land. Der Handball-Verband Niederrhein (HVN) ist Geschichte. Am 1. Juli ist der HVN die Ehe mit dem Handball-Verband Mittelrhein (HVM) eingegangen. Der gemeinsame „Familienname“ lautet nun Handball Nordrhein. In der folgenden Analyse befassen wir uns unter anderem mit den Gründen für diese Verschmelzung. Allerdings wirft die aktuell für alle Vereine noch viele Fragen auf, was bereits auf sie in der neuen Saison zukommen wird.

Welche Motivation steckt hinter diesem Schritt?

Alle Beteiligten wollen professioneller für die Zukunft gerüstet sein. Das Hauptproblem wie auch bei anderen Verbänden ist, immer wieder Ehrenamtler zu finden, die Aufgaben übernehmen. Nun können die Kräfte gebündelt werden. Außerdem wird es zum Beispiel eine hauptamtliche Leitung der Geschäftsstelle geben, die in Düsseldorf beheimatet ist.

Welche Vorarbeit war notwendig?

Hinter den Kulissen wurde bereits in den vergangenen beiden Jahren gearbeitet. Ein Hauptthema waren da natürlich die wirtschaftlichen Aspekte. So war eine Kommission gegründet worden, die einen Finanzplan aufgestellt hat.

Wie ist die Fusion praktisch abgelaufen?

In der Sportschule Wedau in Duisburg fanden am 1. Juli zunächst getrennt die jeweiligen Verbandstage des HVN und des HVM statt. Dabei wurde jeweils von den Delegierten einstimmig beschlossen, der Verschmelzung zu zustimmen. Im Anschluss kam es dann zur Versammlung von „Handball Nordrhein“. Hier wurde ebenfalls einstimmig der Verschmelzung zugestimmt und eine Neufassung der Satzung beschlossen, und es fand die Präsidiumswahl statt.

+ Frank Steinhaus ist einer der Vizepräsidenten des neuen Verbandes. © Peter Kuhlendahl

Dem neuen Präsidium gehört auch ein Wermelskirchener an.

Frank Steinhaus ist zum Vizepräsidenten gewählt worden. Er ist für die Finanzen des neuen Verbandes zuständig. Diese beiden Ämter bekleidete er auch auf der HVN-Ebene. Der Präsident des neuen Verbandes ist der bis dato HVN-Vorsitzende Stefan Butgereit.

Eine Zusammenarbeit der nun ehemaligen Verbände gab es bereits in der Vergangenheit.

Auf sportlicher Ebene. So waren bereits vor Jahren die Kräfte in einer gemeinsamen 4. Liga, der Regionalliga, gebündelt worden. Auch auf den höheren Ebenen im Jugendbereich gab es bereits gemeinsame Spielklassen.

Welche Auswirkungen hat die Verschmelzung auf die verschiedenen Spielklassen?

Es gibt zunächst eine gravierende Änderung. Bei beiden Landesverbänden hatte es bisher auf ihrer Ebene jeweils vier Abstufungen gegeben. In Zukunft beziehungsweise ab der Saison 2024/25 wird es nur noch drei auf der Verbandsebene geben.

Was bedeutet das konkret?

Neben der gemeinsamen Regionalliga gab es bisher Ober-, Verbands- und Landesligen. Die letztgenannte Liga wird es auf Verbandsebene nicht mehr geben. Allerdings wird die Anzahl der verbliebenen Ligen aufgestockt.

Wie viele Ligen wird es in Zukunft geben?

Im Bereich des HVN spielten beziehungsweise spielen die Vereine in der Saison 2023/24 in einer Oberliga, zwei Verbandsligen und drei Landesligen. Im HVM gab beziehungsweise gibt es eine Ober-, eine Verbands- und eine Landesliga. Ab der Meisterschaftsrunde 2024/25 messen sich die Clubs dann in drei Oberligen und sechs Verbandsligen. Bei den Frauen wird es zwei Ober- und drei Verbandsligen geben.

Was bedeutet diese Neuordnung in Zahlen?

Auf Verbandsebene waren bei den Männern bisher 154 Teams im Einsatz. In Zukunft werden es noch 140 sein. Bei den Frauen reduzieren sich die Mannschaften von 114 auf 98.

Wie werden die Qualifikationen für die Ligen in der neuen Saison aussehen?

Das ist aktuell die ganz große Frage. Dies wird man erst den Durchführungsbestimmungen entnehmen können. An denen wird derzeit aber noch gearbeitet. Einen Veröffentlichungstermin gibt es dazu noch nicht. Rein rechnerisch bleibt indes festzuhalten, dass es sowohl vermehrte Auf- als auch Abstiege geben dürfte.

Welche Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet werden sich auf diese Neuerungen einstellen müssen?

Als Regionalligist muss sich die HG Remscheid wohl die wenigsten Gedanken machen. Ihnen dürfte der „einfache“ Klassenerhalt reichen, um auch in der Meisterschaftsrunde 2024/25 ein Viertligist zu sein. Die 2. Mannschaft der Bergschen Panther spielt in der Verbandsliga. Das Team hat den Anspruch, in der Liga oben mitzumischen und liebäugelt mit der Oberliga. Bei einem vermehrten Aufstieg könnte dies klappen.

Die Landesligisten dürften mit einem eher flauen Gefühl im Magen in die Saison gehen.

Mit dem HC BSdL, der HSG Radevormwald/Herbeck, dem ATV Hückeswagen, dem Wermelskirchener TV, der HGR II und den Panthern III gibt es in dieser Liga gleich sechs Vertreter aus unserem Verbreitungsgebiet. Die Staffel besteht insgesamt aus 14 Teams. Da wird es aufgrund der Abschaffung der Landesligen nur um Auf- oder Abstieg gehen.

Aber wo landen die Teams, die nicht den Sprung in die Verbandsliga schaffen?

Auf alle Fälle sind die dann wieder auf der Ebene der jeweiligen Kreise angekommen. In unserem Fall beim Bergischen Handballkreis. Ob die dann in der aktuellen Bezirksliga in einer bereits laut angedachten Bezirksoberliga spielen, ist völlig offen. Außerdem könnte auch über eine andere Zusammensetzung der Staffeln nachgedacht werden.

Wie sieht es bei den Frauen aus?

Die Bergischen Panther werden alles versuchen, ihren Platz in der Oberliga zu halten. Für die HSG Radevormwald/Herbeck und den Wermelskirchener TV geht es in der Verbandsliga einzig darum, nicht auf Kreisebene abzurutschen.

Rubrik

Immer dienstags greifen wir spezielle Themen auf und haken nach. Gibt es Fragen, die unbeantwortet geblieben sind? Dinge, die einsortiert werden müssen? Das machen wir jeweils in Form einer Analyse. Diesmal geht es um die Verschmelzung der Handball-Verbände des Nieder- und des Mittelrheins und die Auswirkungen.