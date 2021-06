DTV II und TGH II halten sich zurück

Drittletzter Teil der RGA-Lupe auf die A-Kreisligisten. Blick nach Hilgen und Dabringhausen.

Von Fabian Herzog

Sie sind die „Nagelsmänner“ der Kreisliga A. André Kleist und Nicklas Jurzitza haben gerade einmal 23 beziehungsweise 24 Jahre auf dem Buckel und bilden seit diesem Sommer das Trainerduo beim Dabringhauser TV II. „Einen Nachteil sehe ich darin aber nicht“, sagt Kleist und verweist lächelnd auf den „Trend mit jungen Trainern in der Bundesliga“. Schalke, Hoffenheim, Bremen, Mainz und Stuttgart als Vorbilder für den DTV II.

Nach diversen Verletzungen möchte Kleist erst einmal als Coach Fuß fassen. Ein Comeback als Spieler schließt

+ Die Vorfreude auf die neue Aufgabe ist ihnen anzumerken: Nicklas Jurzitza (l.) und André Kleist haben mit dem DTV II eine Menge vor. © DTV

er grundsätzlich aber nicht aus: „Die Schuhe hängen noch nicht am Nagel.“ Gleiches gilt für seinen Trainerkollegen. Auch Jurzitza hatte in der jüngsten Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen, könnte aber deutlich früher wieder auf den Rasen zurückkehren. Möglicherweise schon in der kommenden Saison, dann als spielender Co-Trainer. „Das wäre ein Bonus“, sagt Kleist mit Blick auf den sonstigen Kader.

Dieser hat sich durch die Zugänge von Marius Switon (SSV Dhünn), Marcel Hecker (nach sechsjähriger Pause), Mathias Echl, Justin Willems (beide eigene Dritte), Nic Berg (TuRa Pohlhausen) und Lennart Scherkenbeck (RSV Hückeswagen) deutlich vergrößert – zumindest in Sachen Quantität. Denn nur drei Spieler haben den DTV II verlassen: Zakaria Soumah (eigene Erste), Umutcan Acet (VfB Marathon) und Malte Rösler (SC 08 Radevormwald II).

Mit dem neuen Kader und „richtig Bock“ wollen Kleist und Jurzitza in der kommenden Saison die Entwicklung vorantreiben. Im Vorjahr war man als Aufsteiger Elfter geworden, „diesmal bin ich guter Dinge, dass wir uns verbessern“, sagt Kleist. Vor allem wolle man spielerisch den nächsten Schritt machen und mehr agieren statt zu reagieren.

Im Gegensatz zu vielen anderen Teams in der Kreisliga A halten sich die Ambitionen des DTV II ansonsten zurück. Gleiches gilt für die TG Hilgen II. „Wenn ich sehe, wie die anderen Teams aufrüsten“, sagt Reno Biegisch, „dann wird mir ganz schwindelig.“ Der Trainer des Tabellen-13. der vergangenen Spielzeit glaubt: „Die Saison wird schwer.“

Rückkehrer bringt eine Menge Erfahrung mit

Die TGH II hat sich aber auch verstärkt. Auf der Trainerbank, wo der langjährige Jugendtrainer Andreas Schurath („Er war mein Wunschkandidat“) Biegisch unterstützt. Und auch auf dem Platz, wohin Dustin Liebrecht-Biegisch nach etwas mehr als zwei Spielzeiten beim BV Bergisch Neukirchen zurückgekehrt ist. Der 32-Jährige kann auf eine lange TGH-Vergangenheit zurückblicken, hat schon zu Landes- und Bezirksliga-Zeiten auf der Kuno-Hendrichs-Anlage gekickt und soll nun mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Als „Spieler mit Führungsqualität“ bezeichnet Trainer Reno Biegisch seinen Sohn.

20 (!) weitere Spieler sind aus der A-Jugend rausgewachsen und haben schon unter Reno Biegisch gespielt. „Die Mannschaft ist saujung“, sagt der Coach, der in der Altersstruktur Vor- und Nachteil sieht: „Einerseits ist es fantastisch, mit den jungen Spielern zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln. Andererseits fehlt uns die Abgezockheit, die es in dieser Kreisliga A braucht.“

TESTSPIELE DTV II Bisherige Ergebnisse: 5:3 beim VfL Witzhelden II, 5:3 beim VfR Wipperfürth, 4:6 beim SV Jägerhaus-Linde. TGH II Bisherige Ergebnisse: 0:3 bei der SG Benrath-Hassels II, 12:1 gegen die Wichlinghauser Kickers, 1:1 gegen Roland Bürrig, 0:10 bei der A-Jugend des SV Bergisch Gladbach. Kommende Spiele: SC Leichlingen (3.8., 20 Uhr, A), SV Bergfried Leverkusen (6.8., 13 Uhr, H), SC Holweide (13.8., 13 Uhr, H).

Letztgenannte sollen sich die Spieler vor allem in den Freundschaftsspielen vor dem Saisonstart holen, die in den kommenden Wochen bewusst gegen stärkere Teams gespielt werden. Biegisch: „Da wird sich dann eine Mannschaft herausfiltern.“