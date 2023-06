Halbmarathon: Eine Frau zeigt, wie es gemacht wird

Cara Zollenkopf legte beim 21. Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn eine bärenstarke Zeit hin.

Von Andreas Dach

Wermelskirchen. Noch gut eine Stunde zuvor war sie überhaupt nicht angemeldet gewesen. Wenig später legte Cara Zollenkopf beim 21. Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn im Halbmarathon eine Leistung hin, welche für riesige Begeisterung sorgte. Die Athletin des Ski-Clubs Wermelskirchen brauchte für die selektive Strecke nicht nur die bärenstarke Zeit von 1:30:25 Stunden, sondern war damit auch die unangefochtene Nummer eins. Sogar noch flotter unterwegs als der schnellste Mann.

„Meine Mutter hatte mich überredet gehabt“, berichtete die Gewinnerin. „Ich war supernervös gewesen.“ Was vielleicht daran lag, dass sie so gut wie nie an Wettkämpfen teilnimmt. Stattdessen trainiert sie täglich, war noch am Tag vor dem Mittsommernachtslauf 30 Kilometer unterwegs gewesen.

Der Remscheider Enrico Käseberg (1:34:24) lobte die Strecke: „Sie ist sehr schön, aber die Höhenmeter merkt man.“ Er hat keinerlei Vereinszugehörigkeit, ist ganz selten mal bei einem offiziellen Wettbewerb am Start.

Über die 10 Kilometer war Pascal Weiner (37:40 Min.) am schnellsten unterwegs, Jana Block (50:58) war die flotteste Frau. Man spürte: Alle fühlten sich pudelwohl bei der Veranstaltung, die gut 400 Aktive und viele Zuschauer lockte. Für Bernd Wurth, OrganisationsHansdampf in allen Gassen, stand fest: „Wir werden den Mittsommernachtslauf auch im kommenden Jahr wieder ausrichten.“

Da wird niemand etwas gegen haben angesichts der besonderen Atmosphäre rund um die Kirche. Über 6 Kilometer setzte sich Malte Büsing (24:38 Min.) durch, schnellste Teilnehmerin war Lina Pioch (34:11). Die 3 Kilometer standen ganz im Zeichen von Max Otto Biesenbach (10:55).