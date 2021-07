FCR hadert mit der Chancenverwertung

Fußball: Vorne zu harmlos, hinten anfällig – der Tabellenletzte der Landesliga unterliegt nach zweimaliger Führung in Süchteln.

Von Tristan Krämer

Zweimal geführt, viele Chancen gehabt und am Ende doch mit leeren Händen die Heimreise angetreten – die Bilanz des FC Remscheid nach dem ersten Landesliga-Spiel nach der Winterpause fällt bitter aus. Beim ASV Süchteln präsentierte sich der Tabellenletzte verbessert, biss sich in die Partie und hatte über weite Strecken mehr vom Spiel als der Gegner aus dem Viersener Stadtteil. Doch es half alles nichts: Nach 90 Minuten unterlag der FCR mit 2:3 (2:2).

„So ist das, wenn du unten stehst“, resümierte ein enttäuschter Adis Babic. Der FCR-Kapitän haderte vor allem mit der Phase nach der ersten eigenen Führung. War den Remscheidern in den ersten fünf Minuten die lange winterbedingte Fußballpause anzumerken, hatte der Treffer von Marcel Elsner (7.) dem Team spürbar Sicherheit gegeben. Fortan nahm der FCR mehr und mehr das Heft des Handelns in die Hand. Besonders auffällig dabei: Neuzugang Ahmed Al Khalil auf der linken Außenbahn und Stürmer Ferhat Ülker.

Gegentore sind symptomatisch

Besonders Letzterer hätte die Stimmung seines Kapitäns deutlich verbessern können, hätte er einen seiner Abschlüsse (13., 19.) im Tor untergebracht. „Wir hätten locker das 2:0 oder 3:0 machen können. Dann läuft das Spiel anders“, ärgerte sich Babic und unterstrich damit die Einschätzung seines Trainers Acar Sar. Der wollte seiner Truppe nach 90 Minuten zwar eigentlich keine Vorwürfe machen. Schließlich habe sie gekämpft und alles versucht. „Aber wie viele Chancen brauchen wir noch? Sieht man die vergebenen Möglichkeiten, haben wir hier sogar einen Sieg verschenkt“, sagte Sar, der auch angesichts der Gegentore den Kopf schüttelte.

STATISTIK AUFSTELLUNG Nico Tauschel, Nermin Jonuzi, Adis Babic, Marvin Merchel, Kevin Hartmann, Nico Langels, Emre Circir, Marcel Elsner (80., Bedri Mehmeti), Aleksandar Stanojevic, Ahmed Al Khalil, Ferhat Ülker (78., Leonard Funke). TORE 0:1 Marcel Elsner (7.), 1:1 Maurice Bock (23.), 1:2 Nico Langels (28., Handelfmeter), 2:2 Eric Bongartz (40.), 3:2 Angelo Recker (47.).

Denn die waren symptomatisch für die derzeitige Situation des FCR: Das 1:1 durch Maurice Bock resultierte aus einer eigentlich völlig verunglückten Flanke, die hinter FCR-Torwart Nico Tauschel im Netz landete (23.). Das 2:2 durch Eric Bongartz fiel – nachdem Nico Langels den FCR per Handelfmeter erneut in Front gebracht hatte (28.) – nach einem Einwurf der Gastgeber aus dem Gewühl heraus.

Trainer und Kapitän geben die Hoffnung nicht auf

Am meisten ärgerte sich Acar Sar aber über den Siegtreffer des Gegners kurz nach der Pause (47.). Der quirlige Angelo Recker war plötzlich freistehend vor Tauschel aufgetaucht und überlupfte den Keeper sehenswert. „Ich weiß nicht, was wir da machen. Wir spielen nicht auf Abseits“, zeigte der Coach wenig Verständnis für das Abwehrverhalten seines Teams. „Wir machen hier eigentlich kein schlechtes Spiel. Aber dann pennen wir zweimal und geben alles aus der Hand.“

Was also macht überhaupt noch Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg? Tatsächlich hätte der FCR angesichts der eigenen Leistung und der Niederlagen der Konkurrenz mindestens einen Punkt aus Süchteln mitnehmen müssen. Den Glauben an den Klassenerhalt hat Trainer Acar Sar deshalb aber noch nicht verloren: „Mich stimmt positiv, dass wir nach vier Wochen, in denen wir wetterbedingt keinen Fußball gesehen haben, so ein Spiel abgeliefert haben.“

Und auch Kapitän Adis Babic sieht eine positive Entwicklung im Team – auch dank des Trainers, der erst sein zweites Pflichtspiel mit dem FCR bestritt: „Er hat die richtige Ansprache und ist ein Riesen-Motivator.“