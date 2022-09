Guter Rat wird teurer

er Fußballkreis drängt seit Jahren (umsonst) darauf, dass die Clubs Schiri-Nachwuchs mobilisieren.

Die E-Mail von Mohamed Bahaddou erreichte die Sportredaktion am späten Freitagnachmittag. Der Beisitzer des Kreisfußball-Ausschusses, der für die Ansetzungen der Schiedsrichter im Kreis zuständig ist, teilte um 17.57 Uhr mit, dass am Sonntag gleich sechs Partien der Kreisliga B nicht ausgetragen werden können. Der Grund: Es fehlen einfach Schiedsrichter. Die Spielklassen werden von oben nach unten bestückt.

Wie schon vor zwei Wochen bleiben da die Partien in der untersten Liga auf der Strecke. Aus diesem Grund fanden in der Gruppe 1 nur drei Spiele statt. Noch bitterer sah es in der Gruppe 2 aus. Da konnte nur eine Partie über die Bühne gehen. Die ausgefallenen Begegnungen sollen unter der Woche nachgeholt werden. Der Aufschrei der Clubs bleibt indes aus. Wohl wissend, dass die Problematik hausgemacht ist. Der Fußballkreis drängt seit Jahren (umsonst) darauf, dass die Clubs Schiri-Nachwuchs mobilisieren. Die Quittung dafür wird in Zukunft noch größer. Schon die Ansätze, daran was zu ändern, scheitern zu oft. Guter Rat wird immer teurer.