Gunnarsson: 1001 Tore

Klare Pleite für den BHC.

Mannheim./Bergisches Land.-pk- Im vorgezogenen Spiel der Handball-Bundesliga musste sich der Bergische HC am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen mit 29:39 (15:19) geschlagen geben. Einen Grund, ein wenig zu feiern, hatte einzig Arnor Thor Gunnarsson. Der BHC-Rechtsaußen erzielte in seinem drittletzten Spiel überhaupt seinen 1000. Bundesligatreffer. Nach 29 Minuten verkürzte er zum zwischenzeitlichen 15:18.

Seine insgesamt fünf Treffer änderten aber nichts an der Niederlage, da die Gäste einfach nicht konstant genug waren. Und BHC-Coach Jamal Naji ärgerte sich bereits nach 14 Minuten über das schläfrige Rückzugsverhalten seines Teams. Nach der Pause lag der BHC schnell mit 18:25 (38.) zurück. Die Vorentscheidung.

Weiter geht es für den BHC bereits am Sonntag. Dann steht um 14 Uhr das vorletzte Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast im PSD Bank-Dome in Düsseldorf ist der THW Kiel. Der deutsche Rekordmeister kommt als Tabellenführer in die Landeshauptstadt und darf sich im Kampf um den Titel keinen Ausrutscher leisten. Mehr als 5000 Tickets sind für die Partie bereits im Vorverkauf abgesetzt worden.

Zwei Stunden später muss der VfL Gummersbach am Sonntag ran. Um 16.05 Uhr sind die Oberbergischen beim TVB Stuttgart zu Gast, der eine insgesamt durchwachsene Saison absolviert hatt. Derweil hat der VfL bisher eine bärenstarke Saison gespielt und will auch in den noch ausstehenden Partien weiter fleißig punkten.