Gummersbach schafft das Wunder

-pk- Von einem Sieg im hohen Norden hatten eh nur die größten Optimisten geträumt. So konnte der Bergische HC auch mit halbwegs erhobenem Kopf die Ostsee-Halle, in der er vor knapp 10 000 Zuschauern gegen den THW Kiel mit 29:35 (13:17) verloren hatte, verlassen. Ein Garant für den THW-Sieg war der frühere BHC-Keeper Tomas Mrkva. Positiv bei den Gästen war, dass sie sich in der Offensive verbessert zeigten.