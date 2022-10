Gummersbach: Auf Freude folgt Frust

-tl- Der VfL Gummersbach hat am Sonntag in der Handball-Bundesliga zumindest eine Halbzeit lang Schiffbruch erlitten: Die 31:34-Niederlage beim HSV Hamburg stand zur Pause fest (11:18). Zu spät fing sich die Truppe um den achtfachen Torschützen Julian Köster. Die Oberbergischen konnten damit ihren Pokalerfolg vom Donnerstag in Rostock nicht veredeln.