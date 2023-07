VfL-Trainer hat derzeit ein unangenehmes Déjà-vu-Erlebnis

Bundesligist VfL Gummersbach wirft einen ersten Blick auf die neue Meisterschaftsrunde – zwei wichtige Spieler fallen aktuell aus.

Von Peter Kuhlendahl

Gummersbach. Wenn ein Handball-Bundesligist zum offiziellen Pressegespräch für die neue Saison lädt, geht es natürlich um Ziele. So auch beim VfL Gummersbach. Allerdings hielt sich da VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson ein wenig bedeckt: „Ich bin mit der bisherigen Vorbereitung und dem Trainingslager in Tirol, das hinter uns liegt, sehr zufrieden. Auch die Neuzugänge haben sich sehr gut integriert, und wir haben an Qualität gewonnen.“ Deutlicher wurde da schon VfL-Kapitän Julian Köster, der sich dieses Amt übrigens mit Ellidi Vidarsson teilt: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und gerade zu Hause können wir es mit allen Gegnern aufnehmen.“

Die Heimstärke in der Schwalbe-Arena hat auch mit den Fans zu tun. Zwölf von 17 Spielen waren in der vergangenen Saison ausverkauft. „Die Identifikation mit dem Verein ist in der ganzen Region riesig“, erklärte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler, der zudem vermeldete, dass der Verein bei den Dauerkarten erneut einen Rekord aufgestellt hat: „1814 Tickets sind weg. Das sind 200 mehr als im Vorjahr. Unser Ziel ist, dass wir 2000 bis zum Saisonstart absetzen.“ Die Fans, die ein Tagesticket erwerben, müssen sich auf flexible Preise einstellen. Bei großer Nachfrage wird der Preis steigen. Schindler: „Natürlich haben und werden wir mehr Geld eingenommen. Aber auf der anderen Seite sind auch die Unkosten gestiegen.“

+ Die beiden VfL-Kapitäne Ellidi Vidarsson (l.) und Julian Köster hatten am Mikrofon ihren Spaß. © Peter Kuhlendahl

Ansonsten können es alle kaum erwarten, dass es in gut einem Monat in der Bundesliga endlich losgeht. Aber beim einen oder anderen Spieler ist es aus Verletzungsgründen gut, dass es noch einige Wochen bis zum Start dauert. Wie bei Neuzugang Daniel Rebmann, der sich quasi im ersten Training eine Fußverletzung zugezogen hat. „Viel blöder kann es gar nicht laufen“, betonte der Torhüter, der von Frisch Auf Göppingen gekommen ist und hofft, dass er bis zum Start fit ist. „Ansonsten müssen wir den Markt sondieren“, sagte der VfL-Coach, der vor einem Jahr vor einem ähnlichen Problem stand. „Ich habe nur gedacht ach Du Sch... So ein Pech kann man doch nicht erneut haben.“

Bangen müssen die Gummersbacher auch um Lukas Blohme. Der Rechtsaußen, der in der letzten Saison mit 192 Treffern in der Torjägerliste den dritten Platz belegte, hat sich im Training am Fuß verletzt. „Wir wissen noch nicht, ob er ein paar Tage oder Wochen ausfällt“, sagt Sigurdsson, der sich vielleicht auch aus diesem Grund mit einem Ziel erstmal zurückhält.