Rollhockey: Grundstein für ein mögliches Endspiel ist gelegt

Der Grundstein für ein internationales Spektakel ist gelegt. Beim Vorrundenspieltag, den die IGR Remscheid an diesem Wochenende in der Sporthalle Hackenberg ausrichtet, bezwang der Bundesligist am Freitagabend den englischen Meister King´s Lynn RHC mit 6:3 (1:1) und hat sich nun die Chance auf ein mögliches Endspiel um den Einzug in die nächste Europapokalrunde offen gehalten. Die IGR trifft an diesem Sonntag (15 Uhr) auf den RHC Lyon, der sich an diesem Samstagnachmittag (17 Uhr) mit den Engländern misst.