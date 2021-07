BHC und VfL vor großem Abschluss

Letzter Spieltag in der Handball-Bundesliga. Jede Menge Brisanz oben und unten.

Von Thomas Rademacher und Fabian Herzog

Sebastian Hinze hat auffallend gute Laune bei der letzten Spieltagspressekonferenz in dieser Saison. Der Trainer des Bergischen HC wirkt entspannt, blickt voller Vorfreude auf das Saisonfinale und ist sehr stolz auf seine Mannschaft. „Respekt an die Truppe, wie sie immer wieder mit den Verletzungen umgegangen ist. Wenn wir auch am Sonntag gegen die SG Flensburg-Handewitt alles reinwerfen, haben wir das Maximale aus dieser Saison herausgeholt“, sagt der 40-Jährige.

Für beide Mannschaften geht es am Sonntag ab 15 Uhr im Düsseldorfer ISS Dome noch um sehr viel. Die Flensburger benötigen noch einen Punkt, um zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister zu werden. Die Löwen haben noch die Chance auf einen europäischen Startplatz.

Sebastian Hinze glaubt an die kleine Chance

Um möglicherweise den Sprung auf den sechsten Platz zu schaffen, muss eine Sensation her. Dass die Löwen gegen den Spitzenreiter, der 31 seiner 33 Saisonspiele gewonnen hat, krasser Außenseiter sind, liegt auf der Hand. Hinze wäre nicht Hinze, wenn er nicht trotzdem an eine Chance glauben würde. „Um die zu bekommen, müssen wir ins Tempospiel kommen“, sagt der BHC-Coach – und ist sicher: „Aus dem Positionsangriff werden wir nicht gewinnen.“

Personell sind die Löwen allerdings arg angeschlagen. Neben den langzeitverletzten Daniel Fontaine (Achillessehnenriss) und Maciej Majdzinski (Kreuzbandriss) fehlt auch Max Darj (Daumenbruch) sicher. Genau wie Bogdan Criciotoiu (Schulter). Zudem sind Linus Arnesson und Max Bettin angeschlagen. Immerhin: Der zuletzt ebenfalls fehlende Fabian Gutbrod ist seit Montag wieder in der Halle.

Nüchtern betrachtet hat der BHC also fast keine Chance gegen einen übermächtigen Kontrahenten, der voller Entschlossenheit anreist. Patzen die Flensburger, würde wohl der THW Kiel den Titel gewinnen – wenn der Rekordmeister denn zeitgleich seine Hausaufgaben gegen die TSV Hannover-Burgdorf macht. „Es wird ein besonderes Spiel“, sagt Sebastian Hinze. Wofür alleine die bislang mehr als abgesetzten 9000 Tickets sprechen.

VfL Gummersbach: Mit einem Sieg bleibt der Dino sicher drin

Auch Ligakonkurrent VfL Gummersbach fiebert einem außergewöhnlichen Saisonabschluss entgegen. Allerdings, im Gegensatz zum bergischen Rivalen, sicherlich deutlich angespannter. Denn für den VfL (13:53-Punkte) geht´s im Auswärtsspiel bei der SG BBM Bietigheim (ebenfalls 13:53) am Sonntag um 15 Uhr schlicht ums nackte Überleben. Verliert der Bundesliga-Dino beim nur wegen des schlechteren Torverhältnisses Vorletzten, ist der erste Abstieg besiegelt. Gewinnt er, ist der erneute Klassenerhalt gesichert und eine Horrorsaison doch noch zum Guten gewendet.

Ganz kurios könnte es werden, sollten sich Bietigheim und Gummersbach unentschieden trennen. Dann hätte Schlusslicht Ludwigshafen (12:54) die Chance, mit einem Sieg gegen Minden an den beiden Konkurrenten vorbeizuziehen und diese in die 2. Bundesliga zu befördern.

WUPPERTALER SV FUSSBALL Der Regionalligist hat sich als Zehnter längst in die Sommerpause verabschiedet, fiebert aber schon jetzt dem 6. Juli entgegen. Dann kommt Bundesligist Bayer Leverkusen um 17 Uhr zu einem Testspiel ins Stadion am Zoo.

Um den Super-Gau zu verhindern, hat sich enorme Unterstützung aus Gummersbach angekündigt. Dank des Engagements verschiedener lokaler Unternehmen und des Vereins reisen alleine 400 Fans des VfL kostenlos mit nach Bietigheim. „Es ist unglaublich, was in den letzten Tagen in Gummersbach passiert ist“, sagt Geschäftsführer Christoph Schindler, der sich sicher ist: „Mit dieser Unterstützung werden wir die Klasse halten.“