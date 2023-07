Groß denken – kleine Brötchen backen

Gespräch: Acar Sar, Sportlicher Leiter des DTV, über den Gut-Landscheid-Cup und die Aussichten.

Wermelskirchen. Mit dem Gut-Landscheid-Cup hat der Dabringhauser TV als Ausrichter am Wochenende ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Acar Sar hat als Sportlicher Leiter des Fußball-Bezirksligisten und Organisations-Chef des Turniers maßgeblich zum Gelingen beigetragen. In unserem sonntäglichen Instagram-Podcast „Abpfiff“ hat sich Sar zur Zukunft des Cups geäußert. Wie auch zu den sportlichen Zielen des DTV. Ein Blick auf die bergischen Nachbarclubs hat auch nicht gefehlt. Die wichtigsten Aussagen haben wir zusammengefasst.

Acar Sar über den Gut-Landscheid-Cup . . .

. . . Ich finde, dass alle Teams für den frühen Zeitpunkt der Vorbereitung schon ansprechende Leistungen gezeigt haben. Auch wenn der Wermelskirchener Trainer Sebastian Pichura chronisch unzufrieden ist. Er ist so ein bisschen der Matthias Sammer aus unserem Kreis.

Sar über die Zukunft der Veranstaltung . . .

. . . Sie wird definitiv noch mindestens zweimal stattfinden. Wobei die Betonung auf mindestens liegt. Die Gedanken gehen dahin, das Turnier noch etwas zu erweitern und ein größeres Fundament zu schaffen. Ideen gibt es viele. Wir hätten auf jeden Fall mehr Planungssicherheit. Ich glaube, wir könnten nächstes Jahr noch einen draufsetzen.

Sar über konkrete Gedanken einer weiteren Aufwertung . . .

. . . Die Erhöhung von vier auf acht Mannschaften wäre so eine Möglichkeit. Man könnte während der Woche auf mehreren Plätzen spielen. Wie beispielsweise in Wermelskirchen und Hilgen. Dann könnten mehr Vereine daran partizipieren. Im Amateurbereich sind ja alle auf Einnahmen angewiesen. Und die Platzierungsspiele würden dann am Samstag am Höferhof in Dabringhausen stattfinden. Vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit einer Players Night in der Mehrzweckhalle im Anschluss an die Spiele. Von dort könnte man einen Shuttle-Service einrichten, und Sebastian Pichura müsste nicht mehr mit dem Taxi nach Hause fahren.

Sar über die kommende Saison mit dem DTV in der Bezirksliga . . .

. . . Zunächst einmal sind alle in Dabringhausen glücklich, dass wir die Klasse gehalten haben. Wir sollten auf dem Boden der Tatsachen bleiben und sind nicht so vermessen sein zu glauben, dass wir oben mitspielen. Wir wollen uns stabil präsentieren, eine gute Rolle spielen und vielleicht den einen oder anderen Favoriten ärgern. Zunächst geht es darum, sich schnell von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Wir wollen demütig bleiben und sollten kleine Brötchen backen. Wenn in dieser brutalen Gruppe am Ende ein einstelliger Platz herausspringen würde, wäre das großartig.

Sar über mögliche weitere Transfers . . .

. . . Wir haben eine gute Truppe zusammen. Die Neuen passen aus sportlicher und menschlicher Sicht perfekt. Sollte noch jemand Interessantes auf dem Markt sein, würden wir aber nicht Nein sagen.

Sar über die Aufstiegsaspiranten der Bezirksliga . . .

. . . Unsere Gruppe ist sehr knackig. Solingen-Wald und der TSV Aufderhöhe haben sich prächtig verstärkt. Vohwinkel und der 1. FC Wülfrath werden als Absteiger auch ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden wollen. Aufsteiger Rot-Weiß Wülfrath hat bezüglich der Neuverpflichtungen richtig zugelangt, Born hat eine Supertruppe – insgesamt habe ich sieben oder acht Teams auf dem Zettel, welche die Meisterschaft unter sich ausmachen werden.

Sar über die Landesliga und die Kreisliga A . . .

. . . Die Landesliga ist mit 20 Mannschaften brutal. Monheim wird alles daransetzen, direkt wieder in die Oberliga zurückzukehren, und der FC Remscheid hat sich aus meiner Sicht ordentlich verstärkt. Aus dem Grenzland sind auch immer starke Teams dabei. Ich denke dabei an einen Traditionsclub wie den 1. FC Viersen. Auf jeden Fall wird es für die Remscheider und auch den SV 09/35 eine knackige Saison. In der Kreisliga A muss man den SC 08 Radevormwald als Absteiger auf dem Zettel haben. Der Kader hat sich kaum verändert, und mit Zeljko Nikolic hat ein erfahrener Mann das Traineramt übernommen. Marathon, Heide, TuRa Süd und die SG Hackenberg haben auch Ambitionen. Ich bin schon sehr gespannt.

Persönlich

Acar Sar wurde am 27. September 1976 in Remscheid geboren und hat eine Tochter. Seine fußballerischen Wurzeln liegen beim BV 10 Remscheid. Als Spieler brachte er es bis in die Verbandsliga (SV 09 Wermelskirchen). Diverse Trainerstationen folgten. Aktuell ist er Sportlicher Leiter und Co-Trainer beim Dabringhauser TV.