Grenzen nicht erreicht: 09/35 unterliegt Burgaltendorf

Fußball-Landesligist zieht im heimischen Eifgen-Stadion mit 1:3 (1:2) den Kürzeren. Robuste Essener kaufen Wermelskirchenern den Schneid ab.

Von Marc Jörgens

Umut Demirs leerer Blick sagte nach den frustrierenden 90 Minuten im Eifgen alles: Der SV 09/35 Wermelskirchen erwischte einen gebrauchten Tag und verlor gegen SV Burgaltendorf unter dem Strich verdient mit 1:3 (1:2). Die Gäste waren insgesamt gesehen die robustere und reifere Mannschaft.

Dementsprechend frustriert war auch Trainer Neno Postic: „Bei uns glauben einige, dass man in der Landesliga mal eben so Spiele gewinnen kann. Aber dafür muss man schon an seine Grenzen gehen.“ Und das taten seine Schützlinge am gestrigen Tag eben nicht. Zu viele Spieler können derzeit nicht ihr wahres Leistungsvermögen abrufen. Zu diesen Akteuren gehört auch Alexander Kelm. Der sonst so zuverlässige Abwehrspieler sah nicht nur bei seinem Foul zum Elfmeter vor dem 0:1 (15.) schlecht aus. Gäste-Kapitän Kreshnik Vladi scheiterte zunächst an 09/35-Torwart Yannick Klüppelberg, ehe er im Nachschuss erfolgreich war.

Die Gastgeber erholten sich davon eigentlich ganz schnell. Ferat Sari köpfte nach Vorlage von Sean Soares zum 1:1 (24.) ein. Wenige Minuten später hatten die Heimfans den Torschrei wieder auf den Lippen. Aber Demir und Sari verpassten das 2:1 aus kurzer Distanz. Die Gäste machten es besser: Nach einem gezielten Angriff in die Schnittstelle der 09/35-Abwehr schlug es erneut ein. Wiederum hieß der Torschütze Vladi.

Direkt nach Wiederanpfiff setzt es den nächsten Nackenschlag

In der Halbzeitpause stellte Neno Postic um. Aber nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff waren alle Pläne schon wieder dahin. Burgaltendorf schlug eiskalt zum 3:1 zu (46.). Davon erholten sich die Hausherren nun nicht mehr. Es konnte keine richtige Gefahr mehr aufgebaut werden. Das Spiel war insgesamt zu sehr in die Breite ausgerichtet.

Daran änderte sich auch nichts, als Co-Trainer Sebastian Pichura als Spieler eingesetzt wurde. „Die Gäste haben uns permanent mit Pressing unter Druck gesetzt. Wir sie leider nicht“, weiß Trainer Postic, dass der Verbleib in der Liga ein ganz hartes Stück Arbeit bleibt.

SV 09/35: Klüppelberg, Wylezol, N. Postic, Kelm, Tsiotsios (35. Salpetro), L. Postic, M. Postic, Schmid (67. Eryürük), Soares (79. Pichura), Demir, Sari (46. Kücüktireli).