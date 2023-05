Grandiose Aufholjagd

Tischtennis: Kolping siegt in Eller.

Was für ein Saisonabschluss für die SG Kolping Remscheid. Im vorsorglich angesetzten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga setzte sich das Team mit 9:7 bei DJK Jugend Eller durch und wäre nun der erste Nachrücker, falls einer der sechs feststehenden Aufsteiger noch verzichtet.

„Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings nicht sehr groß“, erklärt Teamsprecher Armin Dittmann, der ansonsten von einem grandiosen Abend sprach. So lag Kolping zunächst mit 0:6 im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt völlig und am Ende fielen dann Sätze wie „das war so eine große Überraschung, wie beim Wunder von Bern“. Den Deckel drauf machte schließlich das Doppel Koch/Winkler. In den Einzeln punkteten Günther Koch, Peter Sehnke (je 2), Armin Dittmann, Memet Gültekin, Patrick Winkler und Ronald Lenhard.

Bis zum 30. Juni müssen sich alle Beteiligten nun gedulden, ob es noch Rückzieher gibt. Die Remscheider würden im Falle der Fälle den Platz in der Landesliga einnehmen. Dort würde man allerdings vom ersten Spieltag an im Kampf um den Klassenerhalt stehen. „Das wären wir allerdings auch in der neuen Bezirksoberliga, die vom Namen her die Bezirksliga ersetzt und eine sehr starke Gruppe wird“, betont Dittmann. pk