Gräfrather Frauen gewinnen Turnier

Blick über den Zaun: Bundesliga-Aufsteigerinnen können zufrieden sein.

Solingen. Drei Spiele, drei deutliche Siege: Die Handballerinnen des Bundesliga-Aufsteigers HSV Solingen-Gräfrath haben das Turnier der TSG Leihgestern gewonnen. „Das hat uns wirklich ein Stück nach vorne gebracht“, zeigte sich HSV-Trainerin Kerstin Reckenthäler nicht nur ob der Ergebnisse zufrieden.

Allerdings konnten die sich sehen lassen. Nach einer Spielzeit von jeweils 40 Minuten pro Partie siegten die Klingenstädterinnen gegen den Zweitligisten Kurpfalz Bären mit 21:12 sowie gegen die Drittligisten Leihgestern und HSG Bensheim mit 25:8 beziehungsweise 20:12.

Einen Termin gibt es mittlerweile auch für das Spiel des HSV in der ersten Runde des DHB-Pokals. Die Partie gegen den künftigen Ligarivalen BSV Sachsen Zwickau findet am Samstag, 2. September, um 18.30 Uhr in der Klingenhalle in Solingen statt. pk/jg