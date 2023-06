Goalgetter macht Tore mit Köpfchen

Der Goldener Schuh wurde verliehen: Fatih Kurt hat sich die Torjäger-Trophäe des RGA gesichert.

Von Peter Brinkmann

Remscheid. Der Nachfolger von Francesco Di Donato beim beliebten Wettbewerb um die begehrte RGA-Torjägertrophäe ist gefunden. Erstmals hatte Fatih Kurt vom SC Ayyildiz Remscheid die Nase vorne. Der Torjäger erzielte 29 Treffer in der Bezirksliga und setzte sich damit klar vor seinem Verfolger Fynn Schneider (SC 08 Radevormwald) durch, der 20-mal eingenetzt hatte. Und so durfte sich diesmal der ledige Kurt, der in Wuppertal wohnt und bei „3M“ in Hilden arbeitet, über die traditionelle Auszeichnung des Remscheider General-Anzeigers freuen.

Die RGA-Sportredaktion richtete die herzlichen Glückwünsche an den Torjäger in den Räumlichkeiten des Remscheider Sportvereins am Fürberg aus. Im RSV Sport- und Freizeitpark nahm der strahlende Sieger nicht nur den Goldenen Schuh, sondern als zusätzliche Anerkennung für seine starke Leistung auch einen Verzehrgutschein für das vereinseigene RSV-Restaurant „Ambiente“ aus den Händen des Sportlichen Leiters Dirk Riemer in Empfang.

Keine Frage: Die 29 Tore von Kurt waren die Lebensversicherung für den SCA im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga. Erst am letzten Spieltag konnte der Klassenverbleib gesichert werden. Natürlich wurden durch die zahlreichen Treffer Begehrlichkeiten bei anderen Clubs geweckt. Deshalb wird sich der Wuppertaler auch einem neuen Verein anschließen und in der neuen Saison für den TSV Ronsdorf auf Torjagd gehen: „Ich möchte in Ronsdorf etwas bewegen. Ich erwarte dort auch mehr Torchancen, als ich beim SCA hatte.“

Was macht denn den Torjäger Fatih Kurt aus, der sich eher als Strafraumspieler bezeichnet? „Ich übernehme Verantwortung und zähle das Vorbereiten von Toren auch zu meinen Stärken. Außerdem treffe ich weniger mit der Brechstange, sondern schiebe eher überlegt ein. Mein Jugendtrainer bei Bayer Wuppertal hat die Mitspieler immer aufgefordert, mich erst im Strafraum anzuspielen“, verrät der Klasse-Stürmer.

Deshalb wurde Fatih Kurt im Frühjahr eigentlich suspendiert

Dass Kurt Tore vorbereiten kann, hat er auch schon im Duett mit Luca Lenz bewiesen. Die beiden Akteure legten sich bis zur Winterpause gegenseitig die Bälle auf und trafen fast nach Belieben. Dann wechselte Lenz noch vor Weihnachten jedoch zu Germania Wuppertal. In der Folge kam es beim SC Ayyildiz zu einigen Irritationen. Als Höhepunkt folgte im Frühjahr die Suspendierung von Kurt, die allerdings wenige Tage später wieder aufgehoben wurde.

Der Stürmer versucht die Sache einzuordnen: „Wir waren im Abstiegskampf, der Frust war groß, und es kam zu Unruhe in der Kabine.“ Allerdings sei es kurz darauf zu einem „liebevollen“ Gespräch zwischen Vorstand und Spieler gekommen: „Wir wollten für gemeinsame Interessen einstehen und haben persönliche Eitelkeiten zurückgestellt.“ Vor allem mit Bedri Mehmeti und Osman Öztürk, die Kurt als tragende Säulen der Mannschaft bezeichnet, habe er die Mission Klassenerhalt angegangen: „Ich hatte nie die Absicht, den Verein hängenzulassen, da er mir sehr am Herzen liegt.“

Laut Fatih Kurt sind nach dieser kuriosen Begebenheit keine Dissonanzen übrig geblieben. „Als ich meinen Abschied nach dem Saisonende kundgetan habe, kam es zu emotionalen Szenen. Der Vorstand war sichtlich gerührt und hätte mich auch gerne gehalten. Aber die Tür beim SCA bleibt immer offen“, versichert der Torjäger: „Ich gehe mit viel Stolz.“

Urlaub, Familie und Hobbies: Das ist Fatih Kurt privat

Urlaub hat Fatih Kurt noch nicht geplant, aber es wird spontan in den nächsten Wochen in die Türkei gehen. In der südosttürkischen Provinz Hatay leben noch viele Verwandte, so seine Großeltern. Auch Hatay wurde vom Erdbeben Anfang des Jahres schwer getroffen, und das Haus der Familie wurde komplett zerstört. „Das Haus wird wieder aufgebaut. Das Wichtigste ist, dass alle Familienangehörigen die Katastrophe gesund überstanden haben“, berichtet der 32-jährige Kurt erleichtert, der natürlich auch das internationale Fußballgeschehen interessiert verfolgt und für den frischgebackenen Champions-League-Sieger schwärmt: „Mein Lieblingsverein ist Manchester City, weil die den Ball laufen lassen.“

Fatih Kurt, der neben seinen Fußball-Aktivitäten auch gerne im Fitness-Studio trainiert, hat zudem noch eine weitere Leidenschaft. Nebenbei hat er ein Kleingewerbe angemeldet, wo er auf Instagram als „rosen_fatih“ dementsprechende Blumen veräußert. Zahlreiche Teamkollegen haben für Geburtstage oder Heiratsanträge bereits seine Dienstleistung in Anspruch genommen. Dies gilt ebenso für Furkan Köstereli, den neuen Trainer des SC Ayyildiz. „Auch er hat schon Rosen bei mir bestellt“, berichtet Fatih Kurt mit einem Schmunzeln.

Historie

Die RGA-Sportredaktion verleiht seit der Saison 1993/94 dem erfolgreichsten Torschützen des Kreises nach der Spielzeit die attraktive Torjägertrophäe. Zum ersten Sieger der begehrten Auszeichnung avancierte Dirk Oberberg vom SSV Dhünn.