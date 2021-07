Glücksfall landet bei den Remscheider Fallschirmspringern

Evangelina Warich zum FSC.

Von Peter Kuhlendahl

Der Boss findet natürlich sofort ganz klare Worte. „Das ist wieder ein absoluter Glücksfall für uns“, betont Klaus Mathies, der Vorsitzende des FSC Remscheid. Der Glücksfall ist die 28-jährige Evangelina Warich, die sich ab sofort dem ambitionierten Remscheider Verein angeschlossen hat, der zudem Mitglied des Aeroclubs NRW ist.

„Wir bekommen eine top ausgebildete Springerin im Ziel- und im Stilspringen, die für uns national und auch international an den Start gehen wird“, berichtet Mathies. Der Kontakt zum Remscheider Verein sei derweil von Torsten Kunke, dem Bundestrainer für die klassischen Disziplinen, geknüpft worden. Kunke wird in Zukunft auch die sportliche Betreuung für den FSC in den klassischen Disziplinen übernehmen.

28-Jährige feiert viele nationale und internationale Erfolge

Warich, die aus Bad Säckingen stammt, ist seit 2011 Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr im Fallschirmspringen gewesen. Da ist sie nun ausgeschieden und hat ein Studium der Sozialpädagogik begonnen.

In den vergangenen Jahren hat die neue FSC-Springerin viele nationale und internationale Erfolge feiern können. 2012 hat sie den Titel bei der Deutschen Meisterschaft in der Kombination und im Stilspringen gewonnen. Ein Jahr später gewann Warich in China bei den Juniorinnen die Weltmeisterschaft im Ziel- und Stilspringen sowie in der Kombination.

2015 siegte sie beim World-Cup in Österreich und wurde auch Deutsche Meisterin im Stilspringen. Ein World-Cup-Sieg gelang ihr auch im Jahr 2016, zudem belegte sie im Gesamt-World-Cup den vierten Platz. Warich hat in diesem Jahr die nationalen Titel in ihren Paradedisziplinen gewonnen und hat auch gute Platzierungen in den Top Ten bei der Weltmeisterschaft in Ungarn erreicht.