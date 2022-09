Gleich vier Partien finden nicht statt

Fußball: 2. Spieltag in der Kreisliga B.

Bereits am zweiten Spieltag in der Kreisliga B konnte in beiden Staffeln am vergangenen Sonntag nur ein Teil der Spiele über die Bühne gehen. Der Grund: Es standen nicht genug Schiedsrichter zur Verfügung. Drei Begegnungen finden nun in dieser Woche statt. In der Gruppe 1 empfängt am Dienstag (20 Uhr, Pohlhausen) TuRa Pohlhausen den Dabringhauser TV III. Am Mittwoch (20 Uhr, Schnabelsmühle) der SC Heide II die 1. Spvg. Remscheid II. Auch in der Gruppe 2 wird an diesem Dienstag gespielt. Der TV Herbeck trifft um 20 Uhr (Hermannstr.) auf den BV 10 Remscheid II. Die Partie des SSV Bergisch Born III gegen die 1. Spvg. Remscheid III findet erst am 14. September um 20 Uhr statt.

Gespielt wurde aber auch am vergangenen Sonntag. Wie am ersten Spieltag ging es da auf den Plätzen erneut sehr torreich zu. In der Gruppe 1 fielen in den drei Partien, die ausgetragen wurden, 17 Tore. Nach dem 4:1 (3:0)-Sieg beim SV 09/35 Wermelskirchen III steht die 2. Mannschaft der SG Hackenberg an der Spitze der Tabelle, die aber aufgrund der abgesagten Partien kaum Aussagekraft haben dürfte. Gleich 22 Treffer fielen in den drei Begegnungen in der Gruppe 2. Der RSV Hückeswagen – 5:3 (3:2) bei TuRa Pohlhausen II – und die TS Struck – 6:2 (3:1) gegen den Hastener TV II – konnten jeweils im zweiten Spiel den zweiten Sieg in der noch jungen Meisterschaftsrunde feiern. pk