Gibt es eine Wiederholung des Coups?

Analyse: Das sollte man vor dem Pokalknüller zwischen dem FCR und dem WSV wissen.

Remscheid. Seit der Auslosung der ersten Runde des Niederrheinpokals am 17. Juli elektrisiert diese Partie die bergische Fußballszene: Landesligist FC Remscheid empfängt den Regionalligisten Wuppertaler SV. An diesem Mittwoch ist es nun so weit. Das bergische Derby wird um 17.30 Uhr im Röntgen-Stadion in Lennep angepfiffen. In der folgenden Analyse werden sämtliche Aspekte rund um das Spiel beleuchtet.

Welche Botschaft richten die Verantwortlichen des FC Remscheid an alle Beteiligten?

„Wir können uns hoffentlich alle auf ein friedliches Fußballfest freuen“, erklärt FCR-Geschäftsführer Thorsten Greuling. Und angesichts der ungewissen Zukunft des Stadions vergisst er nicht zu erwähnen, dass es möglicherweise das letzte Aufeinandertreffen der bergischen Rivalen und das letzte große Spiel an dieser Traditionsstätte sein könnte.

Wann sind der FCR und der WSV zum letzten Mal in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen?

Das ist fast auf den Tag genau elf Jahre her. Am 21. August 2012, in der ersten Runde des Niederrheinpokals. Damals siegte der FCR dank eines Treffers in der 73. Minute durch Michael Günther vor 1200 Zuschauern in Lennep mit 1:0.

Wie viele Zuschauer werden an diesem Mittwoch erwartet?

Weit mehr als 2000. In Remscheid sind im Vorverkauf bereits über 1000 Tickets abgesetzt worden. In Wuppertal mehr als 600. Da die derzeitigen Wetterprognosen vielversprechend sind, gehen die Verantwortlichen von rund 2500 Zuschauern aus, weil sich viele Fans erfahrungsgemäß erst am Spieltag entscheiden, sich die Partie anzusehen.

Die Resonanz auf die Partie ist aber nicht nur bei den Zuschauern groß.

Bei Frank Wappler, der die Akkreditierung für die Presse übernommen hat, sind in den vergangen Tagen mehr als 40 Anfragen von Journalisten der unterschiedlichsten Presseorgane eingegangen.

Was kosten die Tickets, und ab wann öffnen die Stadionkassen?

Den Sitzplatz gibt es für 15 Euro (ermäßigt 13) und den Stehplatz für neun (ermäßigt sieben Euro). Die Kassen und damit das Stadion öffnen um 16 Uhr.

Was müssen die Anhänger der beiden Clubs beachten?

Da sich die Fans aus beiden Lagern in der Vergangenheit alles andere als grün waren und sind, ist die Partie von der Polizei mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Das bedeutet, dass beide Lager im Stadion strikt getrennt werden. Den Gästen aus Wuppertal stehen auf der Gegentribüne die Blöcke H, G und F zur Verfügung. An der dortigen Straße am Stadion gibt es auch zwei Eingänge. Für die Remscheider sind die Nordkurve und die Haupttribüne vorgesehen. Sie nutzen ausschließlich den Haupteingang an der Wupperstraße.

+ FCR-Teammanager Mike Zintner und Ex-Profi Zdenko Kosanovic mit dem Entwurf des Sondertrikots. © Peter Kuhlendahl

Warum sollten die Zuschauer früh das Stadion aufsuchen?

Das hat zwei Gründe. Zum einen werden die Fans am Einlass von Ordnungsdienst und Polizei streng kontrolliert. Das kann zu Staus führen. Zum anderen stehen rund um das Stadion in Lennep nur sehr begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Der FCR rät deshalb allen Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Allerdings gibt es neben dem Platz vor dem Haupteingang zwei weitere Parkplätze, die aber begrenzte Kapazitäten haben.

Für die Remscheider Fans besteht die Möglichkeit, auf dem ehemaligen Aschenplatz hinter der Haupttribüne zu parken. Für die Wuppertaler steht der ehemalige Kirmesplatz in kleinen Teilen zur Verfügung. Die Anfahrt erfolgt über die Ringstraße, die Hentzenallee, den Montanusweg und die Röntgenstraße. Auf beiden Parkplätzen gibt es Einweiser.

Wenn der FCR ins Stadion einläuft, werden bei den älteren Fans Erinnerungen wach.

Die Remscheider spielen in einem Sonder-Pokaltrikot. Die Idee hatte FCR-Teammanager Mike Zintner. Umgesetzt wurde die durch den Remscheider Marcel Maaß, der seit Jahren dank eines besonderen Herstellungsverfahrens Shirts digital bedruckt. So ist quasi ein Duplikat des Trikots entstanden, mit dem der FCR zu Zweitligazeiten aufgelaufen ist.

Als Botschafter des Sondertrikots wurde ein Ex-Zweitligaprofi des FC Remscheid gewonnen.

Zdenko Kosanovic hat in den damaligen Trikots manche Schlacht für die Remscheider geschlagen. In der 2. Bundesliga, im DFB-Pokal und natürlich auch gegen den Wuppertaler SV. „Ich kann den Jungs nur raten, das Spiel einfach zu genießen“, erklärt Kosanovic, der sich auch an ein ganz besonders Pokalspiel erinnert. Das war im September 1984. Da hieß der Verein noch BV 08 Lüttringhausen und traf in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Bayern München. 15.000 Zuschauer waren im Röntgen-Stadion und erlebten einen glücklichen 1:0-Sieg der Bayern, den Roland Wohlfahrt sicherstellte. Ein Originaltrikot von damals hat Kosanovic noch. „Allerdings ist es ein wenig ramponiert“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Das aktuelle Sondertrikot können die FCR-Anhänger übrigens beim Verein erwerben.

Im Mittelpunkt steht am Mittwoch natürlich das Spiel. Wie sind beide Teams in die Saison gestartet?

Die Wuppertaler dürften in der Regionalliga bereits nach vier Spieltagen Geschichte geschrieben haben. Bei ihren vier Siegen machten sie den Sack erst in der Schlussphase oder in der Nachspielzeit zu. Am Samstag ließen sie beim 2:2 (1:2)-Remis bei der U23 des 1. FC Köln erstmals ein paar Federn, rangieren aber weiter an der Tabellenspitze der 4. Liga. Derweil hat der FCR am Freitagabend beim 0:3 in Holzheim die zweite Niederlage im fünften Spiel kassiert und hat damit die Spitzengruppe der Liga ein wenig aus den Augen verloren. Viel problematischer ist allerdings, dass sich mit Adis Babic (Leiste), Phil Knop (Zerrung) und Finn Belzer (Knie) drei Leistungsträger verletzt haben. Während bei Babic und Belzer Hoffnung besteht, dass sie gegen den WSV dabei sein können, wird Knop ausfallen.

+ Am Freitagabend in Holzheim konnte auch FCR-Spieler Vittorio Di Mari an der Niederlage nichts ändern. © Stephan Horn

Wie sind die Rollen am Mittwochabend verteilt?

Die Gastgeber sind realistisch. Die Wuppertaler sind der haushohe Favorit. Die oft strapazierte Fußball-Weisheit, dass der Pokal eigene Gesetze habe, wurde nicht hervorgekramt. Auch FCR-Trainer Ferdi Gülenc legt seinen Schützlingen ans Herz, den Auftritt gegen die Vollprofis zu genießen. Ansonsten sei die Vorfreude riesig und nach der Auslosung habe es bei allen einen Motivationsschub gegeben.

Zwei aktuelle Akteure des FCR haben schon vor elf Jahren beim Pokalcoup gegen den WSV auf dem Platz gestanden.

Das sind der jetzige Kapitän Adis Babic und Offensivkraft Patrick Posavec. Die beiden FCR-Haudegen dürften ihren Mitspieler den Mund ordentlich wässerig gemacht haben, wie schön es sich nach einer solchen Pokalsensation feiern lässt.

Rubrik

Immer dienstags greifen wir spezielle Themen auf und haken nach. Gibt es Fragen, die unbeantwortet geblieben sind? Gibt es Dinge, die einsortiert werden müssen? Das machen wir jeweils in Form einer Analyse. In dieser geht es um den Pokalknüller, der am Mittwoch stattfindet. Im Röntgen-Stadion in Lennep empfängt der Landesligist FC Remscheid den Regionalligisten Wuppertaler SV zur Partie in der ersten Runde des Niederrheinpokals. Anpfiff des bergischen Derby ist um 17.30 Uhr.