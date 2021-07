HCW gewinnt Spitzenspiel in Solingen

Handball: HGR siegt locker in Wesel. TuS bricht am Ende ein. Rade/Herbeck und ATV enttäuschen.

Von Andreas Dach

Oberliga: HSG Wesel – HG Remscheid 19:27 (6:16). Das Ergebnis spricht für sich, auch wenn die zweite Hälfte für die Remscheider verloren ging (11:13). „Das gefiel mir gar nicht“, bezog Trainer Lukas Steinhoff seine Worte auf Part zwei der Begegnung, in welcher die Gäste zwischen der 37. und 45. Minute torlos geblieben waren. Fast verfiel man da ein wenig in alte Muster, wirkte lethargisch und spielte das System nicht mehr diszipliniert runter.

In einer Auszeit wurde der Tabellenzweite dann von Steinhoff „neu justiert“, was Wirkung zeigte. In einer nickelig geführten Schlussphase bekamen die Remscheider wieder mehr Zugriff und brachten das Match schließlich locker nach Hause.

Die beste Phase hatte die HGR, bei der Linksaußen Pascal Hermann für eine weitere Spielzeit zugesagt hat, zwischen der 10. und 30. Minute. Da lief es bei den Bergischen wie am Schnürchen – vergleichbar mit der Topleistung gegen Überruhr vor Wochenfrist. Was auch durch die gute Torhüterleistung von Tobias Geske möglich war. Wobei ihm sein Kollege Robert Franz, nach dem Seitenwechsel im Kasten, in keiner Weise nachstand.

„Wir bringen unter dem Strich ein gutes Ergebnis mit“, fand Lukas Steinhoff, der in dieser Woche einige Kandidaten zum Probetraining bei der HGR erwartet. Angenehmer Nebeneffekt: Spitzenreiter MTV Dinslaken kam beim LTV Wuppertal mit 26:33 unter die Räder. Es könnte noch einmal spannend werden an der Spitze. Tore: Schönfeld (5), Taymaz, Pütz (je 4), Hermann (3), Jansen (3/1), Heimansfeld, Rother (je 2), Baier (2/1), Voß, Rath (je 1).

Verbandsliga: TV Ratingen – TuS Wermelskirchen 32:30 (13:15). Schade, TuS Wermelskirchen. Wirklich schade. 52 Minuten boten die Gäste dem Tabellenzweiten mit einem Minikader (auch Matze Rechlin und Stefan Hampel waren noch ausgefallen) auf begeisternde Weise Paroli. Zu dem Zeitpunkt führten sie mit 29:25, hatten dafür enorm viel investiert. Dann brach der TuS noch ein, verlor schließlich unglücklich.

VORAUSBLICK OBERLIGA Die HG Remscheid empfängt am kommenden Samstag um 19.15 Uhr Schlusslicht TuS Lintorf. VERBANDSLIGA Für den TuS Wermelskirchen geht es nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen die SG Ratingen weiter (17 Uhr). LANDESLIGA Rade/Herbeck spielt am Samstag gegen Velbert/Heiligenhaus (18 Uhr), der HC Wermelskirchen gegen die SG Langenfeld III (19 Uhr). Sonntags muss der ATV Hückeswagen um 15 Uhr beim Bergischen HC III ran.

„Wir sind zum Schluss nur noch auf dem Zahnfleisch gegangen“, sagte Trainer Frank Berblinger. Und lobte seine Mannschaft: „Es hört sich vielleicht bescheuert an, aber ich muss den Jungs ein Riesenkompliment machen. Das war eins unserer besten Saisonspiele.“ Als zum Ende hin die Luft raus war und Yannick Faust und Jens Schnellhardt auch noch in Manndeckung genommen wurden, ließ die Konzentration bei den Gästen nach. Das nutzte Ratingen gnadenlos aus. „Trotzdem hat es Spaß gemacht“, erklärte Coach Berblinger. „Wir putzen den Mund ab und machen weiter.“ Tore: Faust (7), Niegetiet (5), Schnellhardt (5/3), Franken (4), Schmidt, Blum, Lingen (je 3).

Landesliga: SG Langenfeld III – HSG Radevormwald/Herbeck 30:27 (17:10). Mit „kollektivem Versagen“ beschrieb HSG-Trainer Björn Frank die Niederlage seiner Mannschaft beim Tabellenletzten. Mit Ausnahme von Tobias Weber kam kein Akteur auch nur annähernd an seine Normalform heran. Ein böser Rückschlag für die zuletzt konstante HSG. Frank mutmaßte: „Vielleicht hatten einige die Partie im Kopf schon vorher gewonnen.“ Tore: Bonekämper, Huckenbeck (je 6), Jäschke (5/3), Weber (4), Dietzel (3), Grassow (2), Breuer (1).

Landesliga: Wald-Merscheider TV – HC Wermelskirchen 16:28 (8:11). Eine bärenstarke Leistung des HCW mündete in einem in der Höhe nicht erwarteten Erfolg des Tabellenzweiten beim -dritten. „Grundlage war eine überragende Abwehr mit einem guten Torhüter dahinter“, analysierte Spielertrainer Shahrokh Rezaloo den Erfolg. „Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, waren aber in jeder Beziehung besser.“ Mit Lukas Galla und Fabian Henche fügten sich zwei Akteure der 2. Mannschaft nahtlos ein. Zudem kommt Hansi Müller nach auskuriertem Kreuzbandriss immer besser in Schwung. Auch als der WMTV in seiner Not eine offene Manndeckung praktizierte, hatten die Gäste immer Lösungen parat. Tore: Tobolski (10/3), Müller (6), Streit, Halbach, Napiwotzki, Beerkotte (je 2), Henche, Rezaloo, Wichert, Galla (je 1).

Landesliga: SSG/HSV Wuppertal – ATV Hückeswagen 31:27 (14:11). Riesenfrust beim ATV, der auf der ganzen Linie enttäuschte. „Das war eine ganz schlechte Vorstellung von uns“, gab Trainer Sebastian Mettler unumwunden zu. „So kann man auswärts nicht auftreten. Da werden wir drüber reden müssen.“ Nach einer 6:4-Führung verloren die Gäste komplett den Faden. In der 27. Minute stand es 14:8 für die Wuppertaler. Beim 27:28 war Hückeswagen noch mal dran, doch es reichte nicht mehr. Tore: Scheider (8/6), La. Frischmuth (5), Lu. Frischmuth (4), Bangert, Graf (je 3), Sielmann (2), Wilhelmy, Harnischmacher (je 1).