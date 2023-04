Getrübte Stimmung nach 1:1-Remis

Landesliga: Identische Ausgang bei FCR gegen Frohnhausen und SV 09/35 in Reusrath.

Von Andreas Dach und Fabian Herzog

FC Remscheid – VfB Frohnhausen 1:1 (1:1). Gedenkminute, Trauerflor, betretene Gesichter – der Tod des langjährigen Gönners und Ehrenmitglieds Winfried Urbinger hat den FCR bis ins Mark erschüttert. Man hatte das Gefühl, dass sich eine dunkle Wolke über das Röntgen-Stadion gelegt hatte, als die Partie zweier der formstärksten Teams der Landesliga angepfiffen wurde.

Würde der Gastgeber den Gedanken an den verstorbenen Mentor und Unterstützer wenigstens für 90 Minuten ablegen können? Antwort: Zumindest in der Anfangsphase. Zwar machten die Gäste gleich enormen Druck, der erste Treffer gelang aber dem FCR. Verantwortlich dafür zeichnete ein Mann, der gerade einen Lauf zu haben scheint. Nach einer Kontersituation kam Michele Buscemi, der unlängst das Derby in Wermelskirchen entschieden hatte, mit dem Rücken zum Essener Tor an den Ball. Eine Drehung – und drin war das Ding. Mit Links (7.). Da klatschte auch „Männlein“ Mang begeistert in die Hände. Er ist einer der treuesten Fans, war nach monatelanger Krankheit erstmals wieder im Stadion. Allerdings: Lange hielt die Freude nicht an. Nach 18 Minuten kamen die Gäste zum hochverdienten Ausgleich und belohnten sich für ihren bislang starken Auftritt.

Der Rest? Viel Intensität, wenig wirklich torgefährliche Aktionen auf beiden Seiten. Dass erfolgversprechende Hereingaben ausgerechnet auf dem Kopf des Kleinsten im FCR-Kader landeten – Künstlerpech. Germano Bonanno bekam jedenfalls nicht genug Druck in die Aktionen.

Es blieb auch in der zweiten Hälfte hektisch, kampfbetont. Immerhin: Die ganz große Dominanz der Gäste gehörte nun der Vergangenheit an. Ohne dass aber der FCR an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen konnte. Die größte (Doppel-)Chance vergab Ahmed Al Khalil nach toller Vorarbeit von Bonnano (70.). Mit einsetzendem Regen verflachte die Partie. Der Himmel weinte. Passend zur Gesamtstimmung. Kapitän Adis Babic sagte: „Man muss auch mal mit einem Remis zufrieden sein.“ An so einem Tag sowieso.

SC Reusrath – SV 09/35 Wermelskirchen 1:1 (0:1). Ausgelassener Jubel? Sich vor Freude in den Armen liegende Spieler? Nichts von dem war nach dem Schlusspfiff angesagt. Dabei hätten die Wermelskirchener durchaus einen Grund gehabt, sich zu freuen. Denn mit dem ein Punkt haben sie den Klassenerhalt, an dem zugegebenermaßen eh niemand mehr gezweifelt hatte, nun auch rechnerisch sicher. Der Ärger, sich für ein überlegen geführtes Spiel nicht mit drei Zählern belohnt zu haben, überwog aber. „Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein, aber mit dem Ergebnis überhaupt nicht“, sagte Frederik Streit.

+ Eray Yigiters 1:0 für 09/35 war eine Augenweide. © Fabian Herzog

Der Abwehrchef hatte zweimal einen Treffer auf dem Kopf, setzte den Ball aber zweimal genau gegen die Querlatte (26./76.). Ärgerlich! Dazu kamen weitere Top-Möglichkeiten von Leo Fronia (47./49.) und Maxim Vlasiuc (71.), die ebenfalls ungenutzt blieben. Das alles wäre weniger fatal gewesen, wenn Eray Yigiters klasse Freistoßtor aus 19 Metern (42.) der Treffer des Tages geblieben wäre. Doch die Wermelskirchener schenkten dem Abstiegskandidaten, der am Donnerstag noch den Trainer gewechselt hatte, den Ausgleich. Bei einem Befreiungsschlag der Reusrather spekulierte die Defensive um Streit auf Abseits, was Moritz Kaufmann mit dem 1:1 bestrafte (50.). „So ein doofes Tor“, ärgerte sich Trainer Sebastian Pichura. „Es ist unglaublich, wie einfach man gegen uns Tore machen kann.“

Personalie am Rande: Von Clinton Mampuya haben sich die Wermelskirchener aus disziplinarischen Gründen am Freitag getrennt. „Es ist einfach zu viel vorgefallen“, wollte Pichura nicht ins Detail gehen. Mit dem Angreifer, der neunmal getroffen hat, hatte man schon für die neue Saison verlängert, nun kam doch alles anders.

Aufstellungen

FCR: Horn, Blume, Babic, Kacmaz, Lüttenberg (60. Oberlies), Di Mari, Shaershyan, Buscemi, A. Al Khalil, Bonanno, Zupo (70. H. Al Khalil).

SV 09/35: Klüppelberg, Kayala, Streit, August (55. Circir), Anderson, Vlasiuc, Demir, Lilliu, Yigiter, R. Cetin (65. Türksoy), Fronia (89. C. Cetin).

Einwurf von Andreas Dach:

Er hat enorm viel für den Sport getan. Vor allem für den BVL und den FCR. Immer dann, wenn es lichterloh brannte, war Geschäftsmann Winfried Urbinger (Industriehof Lüttringhausen) zur Stelle. Und auch darüber hinaus. Er konnte zuhören, vermitteln. Auch mal dazwischen hauen. Und er engagierte sich finanziell. Immer wieder. In schlechten, aber auch in besseren Zeiten.

Sein Tod im Alter von 83 Jahren schmerzt den Verein und alle, die mit ihm zu tun hatten, extrem. Typen wie er sind selten geworden. Urbinger ist mehr als 40 Jahre Mitglied des Vereins, längst zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Auch wenn er sich zum Lebensabend viel Zeit auf der Insel seines Herzens gegönnt hat, hat er immer den Kontakt zum FCR gehalten. Auch von Sylt aus war er über alle Abläufe informiert und happy darüber, dass endlich Ruhe eingekehrt ist beim FCR. Für Jahreshauptversammlungen kehrte er gerne zurück, war dann schnell Mittelpunkt, schüttelte Hände. Urbinger wird fehlen. Als Mensch und als Macher. Tschö, Winni!