Amboss geht geschwächt in die Partie gegen Wuppertal

American Football in der Oberliga: So lief das Spiel gegen die Greyhounds.

Remscheid. Zu gerne hätten sie den Lokalrivalen mehr gefordert und im besten Fall sogar in die Knie gezwungen. Doch alleine schon aus personellen Gründen waren die Oberliga-Footballer des AFC Remscheid Amboss im Derby gegen die Wuppertal Greyhounds klar unterlegen, was sich dann auch auf dem Spielfeld niederschlug.

Trotz größtmöglicher Gegenwehr konnte die Truppe von Headcoach Paolo Bizzarri nicht an die deutlich engere Hinrundenniederlage (12:19) anknüpfen und musste sich dem Aufstiegskandidaten aus der Nachbarstadt stattdessen mit 0:37 (0:19) geschlagen geben.

Bei strömendem Regen im Stadion Reinshagen wurden die Remscheider direkt kalt erwischt. Nicht nur, dass die Gäste ihren ersten Angriff per Fieldgoal zur 3:0-Führung nutzten, anschließend überraschten sie die Platzherren auch noch mit einem für diesen Zeitpunkt im Spiel ungewöhnlichen Onside-Kick. Durch diesen versucht man normalerweise in der Schlussphase eines Spiels, nach eigenen Punkten im Ballbesitz zu bleiben, um einen Rückstand aufzuholen. Auch der gelang den Wuppertalern, die mit einem weiteren Fieldgoal prompt auf 6:0 erhöhten.

Während es dem Abwehrverbund des Amboss im gesamten ersten Viertel immerhin gelang, keinen Touchdown zuzulassen, biss man sich im Angriff an der besten Defensive der Liga die Zähne aus. Was sich über die gesamte Spielzeit so fortsetzen sollte. Irgendwann war auch die Offense der Greyhounds nicht mehr zu stoppen, die im zweiten Spielabschnitt zwei- und nach der Halbzeitpause dreimal bis in die Endzone der Gastgeber vordringen konnte.

So blieben es die kleinen Erfolgserlebnisse, die für Freude im Remscheider Lager sorgten. Allen voran zwei Ballgewinne (Interceptions) von Jonas Kronenberg, der diesmal ausschließlich als Linebacker aufgeboten worden war.

